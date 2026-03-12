El festival multidisciplinar Atomic Art regresa al Teatre El Musical del Cabanyal en su novena edición

Teatre El Musical (TEM) del Cabanyal, el espacio que acogió el festival entre 2021 y 2024 y que ya forma parte de su identidad. Por primera vez, el Atomic Art se celebrará durante todo un fin de semana -los días 24 y 25 de abril- ampliando su formato. Además, la jornada del viernes será de acceso gratuito, reforzando así su voluntad de abrir la cultura a toda la ciudad y de seguir construyendo comunidad desde lo artístico.

Desde sus inicios, Atomic Art no ha sido solo un ciclo de conciertos. Es un punto de encuentro donde la música dialoga con la ilustración, el cine, la literatura o la moda; un espacio que nació en enclaves como La Fábrica de Hielo o Convent Carmen y que ha ido creciendo sin perder su espíritu colectivo. Un festival que entiende el arte como altavoz, que reivindica la escena independiente y que, edición tras edición, ha apostado de forma decidida por carteles mayoritariamente femeninos, visibilizando y cuidando a quienes forman parte de su comunidad creativa.

En esta edición, el Atomic Art girará en torno a la figura de la chica Almodóvar, uno de los iconos culturales más reconocibles del cine español. Tras haber dedicado ediciones anteriores a figuras como Carlos Berlanga, Chavela Vargas, Luis García Berlanga o Pier Paolo Pasolini, el festival pone ahora el foco en ese imaginario femenino tan característico del universo de Pedro Almodóvar. A lo largo de las semanas previas y durante el propio festival se desarrollará una programación paralela inspirada en este concepto, con actividades que explorarán la estética, la música y las historias que han dado forma a este personaje cultural.

Cartel del Atomic Art del 2026. / L-EMV

El viernes 24 abril será la fiesta de bienvenida, abierta al público, donde actuarán Bum Motion Club. Presentan en el Atomic Art su segundo álbum, Distracciones, confirmando el salto cualitativo que ya apuntaba su debut Claridad y Laureles (2023). La banda formada por Alejandro Leiva, Pablo Vera, Iris Banegas, Alberto Aguilera y Pablo Salmerón ha construido uno de los sonidos más personales del panorama nacional: contundente, inquieto y expansivo. Con este nuevo trabajo afinan aún más su identidad sonora, combinando intensidad rítmica y ambición melódica en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del fin de semana.

Con ellos, actuará también Luna Valle, cuyo proyecto nació en 2019 desde la intimidad de una habitación y un pequeño teclado. Tras publicar sus primeras canciones producidas por Tórtel en Intromusica, el proyecto evolucionó hacia la autogestión y la autoedición bajo el sello personal Buñuelos. Su propuesta apuesta por otras formas de hacer música desde los márgenes, apoyándose en la comunidad, las amigas y la diversión como motor creativo. Con una sensibilidad particular y una estética propia, Luna Valle encarna ese espíritu independiente y libre que define la esencia del Atomic Art.

Por último, el trío valenciano Rumores -formado por Andreu, Alba y Pablo- presentará su primer EP, Ven conmigo a buscar una anécdota épica. Su propuesta conecta lo vintage y lo contemporáneo, del doo-wop al synth pop, combinando guitarras, sintetizadores y armonías vocales con letras que hablan de (des)amor, despedidas y pérdidas. Entre la ironía y una sensibilidad naíf, Rumores retrata las contradicciones emocionales de su generación y convierte lo cotidiano en relato simbólico, demostrando que el pop sigue siendo un territorio fértil para la emoción.

Mourn. / L-emv

El sábado 25 abril será el turno de Mourn, que llegan al Atomic Art 2026 para presentar Letra ligada, su nuevo trabajo y el primero cantado íntegramente en castellano. Tras años de trayectoria internacional —con giras por medio mundo cuando algunas de sus integrantes aún eran menores de edad— la banda demuestra que más allá del mito generacional, lo que sostiene su proyecto es una amistad inquebrantable y una complicidad que se percibe tanto en sus discos como en sus directos. En Letra ligada prescinden del “maquillaje idiomático” y abrazan una escritura más directa y genuina, convirtiendo sus canciones en un diario emocional que suena más honesto que nunca. Mourn son presente y tesoro de la escena alternativa.

Tras ellos actuará The Rapants, una banda de indie y garage formada en Muros en 2018 por Matías (bajo y teclados), Xaquín (batería), Samuel “Rapante” (guitarra y voz) y Xanma (guitarra y voz). Con influencias que van de The Smiths a Novedades Carminha, su sonido combina guitarras indie, ritmos bailables y una actitud despreocupada y enérgica. Sus canciones —interpretadas en gallego y castellano— hablan de amores, juventud y fiesta con un tono directo y generacional. Tras varios singles y EPs, en 2023 publicaron su primer LP, O Corasón Como un After, y en 2024 lanzaron La Máquina del Buen Rollo, consolidando una propuesta fresca que conecta con la nueva escena alternativa.

El dúo aragonés Isla Kume llega el sábado al Atomic Art con una propuesta que desdibuja las fronteras entre tradición y contemporaneidad. Formado por Andrés Campos y Laura Sorribas, el proyecto reinterpreta el folclore ibérico desde la electrónica, construyendo un universo sonoro donde castañuelas, cuerdas y sintetizadores conviven con naturalidad. Su música oscila entre la fuerza ritual y la emoción más íntima, entre la raíz y el pulso del club, convirtiendo cada directo en una experiencia colectiva que invita tanto a la escucha como al movimiento. Reconocidos internacionalmente, Isla Kume conectan lo ancestral con el presente y demuestran que la tradición también puede dialogar con los lenguajes del futuro.

Luna Valle / L-EMV

Nuestra Señora irrumpen en el Atomic Art como una de las novedades más prometedoras del año. Aunque el nombre sea nuevo, sus integrantes —procedentes de proyectos como The Hisunz o IOWA— cuentan con una sólida trayectoria. Nacidos en Elche y unidos por años de amistad, presentan su primer disco, Ejercicios de supervivencia, un trabajo que bebe del rock alternativo de referentes como Cala Vento o 121db, pero que construye un universo propio. Sus letras, directas y emocionales, aspiran a convertirse en himnos generacionales, acompañadas de un sonido enérgico y con identidad clara.

Desde Albacete, Pálida Tez llegan para presentar su primer LP, Un extraño estado de ánimo, uno de los debuts más celebrados de la escena independiente reciente. Formados en 2020 por María Virosta, Samuel Cuevas, Manuel Castaño y Elena Perales, su propuesta se mueve entre el noise pop melódico y el shoegaze más etéreo, con una energía cruda que equilibra intensidad y sensibilidad. Reconocidos como Mejor Banda Emergente en el Referéndum 24 de Subterfuge Radio, sus directos combinan emoción y contundencia, confirmando que estamos ante una de las bandas con mayor proyección del momento.

Cartel de Fran Mengual

El Atomic Art 2026 se celebrará los días 24 y 25 de abril en el Teatre El Musical del Cabanyal. Dos días para celebrar la música independiente y el arte en todas sus formas, para encontrarse y reconocerse en lo colectivo. El cartel de esta edición ha sido diseñado por el ilustrador Fran Mengual, cuya obra visual vuelve a dialogar con el espíritu estético del festival. Atomic Art 2026 está organizado por Redacción Atómica y AndSons, con la colaboración del Ajuntament de València y AIE, entidades que hacen posible que el proyecto siga creciendo y consolidándose como uno de los encuentros culturales independientes más singulares de la ciudad.