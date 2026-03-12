Más de la mitad de los museos de la Comunitat Valenciana son gratuitos o cuestan menos que un café

De la miel en Montroi a los artistas falleros en Gandia. De la tradición marinera de Peñíscola al reconocimiento a la huerta en Rojales. Del conocimiento paleontológico en Alpuente a la cerámica de l'Alcora. Y así hasta sumar 211 museos o colecciones museográficas repartidas por toda la Comunitat Valenciana, un volumen de espacios y elementos culturales -sobre los poco más de 1.500 reconocidos a nivel nacional- que ningún otro territorio de España logra igualar. Porque Castilla-La Mancha (189) y Andalucía (178), sus 'perseguidoras', apenas se acercan. Y, como gran curiosidad en un mundo cada vez más caro por las subidas inflacionarias, en casi tres de cada cuatro de estos puntos de la geografía valenciana podrás entrar gratuitamente o pagando menos de lo que te cuesta un café.

Es la realidad que refleja la última 'Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2024' publicada de manera bienal -y dada a conocer este 2026- por el Ministerio de Cultura, una radiografía exhaustiva sobre la situación de estos espacios en todo el país que muestra con claridad como son los enclaves vinculados al ámbito 'arqueológico' en los que la Comunitat reina. Hasta 59 museos o colecciones de la autonomía -una cuarta parte del total- se engloban en esta categoría, una cifra considerablemente más elevada que los 39 de Andalucía, segunda en este ránking pese a ser cuatro veces más grande que el territorio valenciano. Sin embargo, lo arqueológico no es la única tipología en la que la Comunitat gana o se sube al podio.

El Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro de Petrer. / Levante-EMV

Por ejemplo, en los museos dedicados a las 'Ciencias Naturales e Historia Natural' -sin contar en ellos, aclaran, las instituciones "que exponen especies vivientes" o las "reservas naturales"- también lidera empatado con Aragón con nueve espacios. En 'Etnografía y Antropología' (45 enclaves), así como en 'Ciencia y Tecnología' (10), la Comunitat registra el segundo número más alto de espacios -superada en la primera categoría por Castilla-La Mancha (49) y, en la segunda, por Madrid (13)-, mientras que en 'Especializados' y en 'Bellas Artes' ocupa el tercer puesto con 20 y 17 puntos o colecciones, respectivamente.

Titularidad pública mayoritaria

Sin embargo, más allá del tipo de museo que se puede ver en la Comunitat, el informe del Gobierno profundiza en muchos más aspectos. En lo que se refiere a la titularidad de los mismos, sin ir más lejos, el balance del Ministerio indica que 174 de estos espacios son públicos y, dentro de ello, están en manos de las administraciones locales (153). Eso sí, si se mira a los privados, resulta llamativo como la cifra de lugares gestionados por la Iglesia se ha reducido en la última década de doce a siete, a pesar del aumento general de este tipo de ubicaciones en la geografía valenciana.

Y más allá de propiedades y tipologías, ¿cuánto se debe abonar por acceder a ellos? La respuesta, mayoritariamente, es que no hay que rascarse el bolsillo para entrar. Más de la mitad, en concreto 123, son gratuitos y en otros 31 se paga menos de dos euros. O lo que es lo mismo, que pedirte un café en cualquier bar cuesta ya igual o más que entrar a alguno de estos enclaves culturales.

El Museu de la Mar de Peñíscola. / Levante-EMV

Como prueba, en la ciudad de València, solo se supera ese umbral del café -o de beberse una cerveza en una terraza, lo que se prefiera- por entrar al Museo Nacional de Cerámica (tres euros), al IVAM (cinco), al de les Arts i les Ciéncies (siete), a las exposiciones de la Fundación Bancaja (nueve) y para el Centro de Arte Hortensia Herrero, de iniciativa privada, cuya entrada general sube hasta los 12 euros. Por el contrario, otros prestigiosos como el Museo de Bellas Artes, el Centre del Carme, el MuVIM o l’Etno llevan la gratuidad por bandera.

Noticias relacionadas

Creados tras la Transición, pero en edificios previos a 1900

Del mismo modo, resulta también llamativo cuándo se pusieron en funcionamiento estos museos y colecciones valencianas y, en paralelo, en qué tipo de edificios se ubican a día de hoy. Para la primera duda, entre el periodo previo al inicio del siglo XX y 1989 únicamente se abrieron al público 53 de estos enclaves, menos de los 59 que levantaron la persiana en la década de los 90 y casi los mismos que entre 2000 y 2009 (49). Una muestra de como la reivindicación de ese patrimonio y cultura local o autonómica se ha reforzado en las últimas décadas. Para la segunda cuestión, la perspectiva es totalmente diferente. Casi la mitad de estos museos o colecciones -99 en concreto- están en edificaciones previas a 1900 y solo 29 en ubicaciones construidas posteriormente al arranque del siglo XXI.