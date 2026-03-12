Okuda vuelve a dejar su firma sobre València en colaboración con Casa Caridad

València forma parte del extenso imaginario artístico en el que se desenvuelve Okuda San Miguel. Las intervenciones del espacio urbano que el santanderino ha hecho sobre la ciudad -con la falla municipal de 2018 incluida- son múltiples, bien visibles, lo que le ha granjeado ser uno de los artistas más reconocibles no solo en España, también en el ámbito internacional. De ahí que siga siendo una buena noticia su nueva alianza con Casa Caridad en València, a través de su fundación, Coloring the World, en el marco del 120 aniversario de la organización valenciana, la excusa perfecta para que su arte contribuya al bienestar emocional de las personas en situación de vulnerabilidad.

Su universo geométrico y multicolor impulsará varios centros de la entidad en la ciudad de València; el primero de ellos ha sido el Centro de Acogida Temporal para personas convalecientes de Benicalap. Allí se ha realizado un vinilado en el acceso al edificio con elementos gráficos inspirados en el lenguaje visual característico del artista, basado en figuras geométricas y patrones multicromáticos, habitualmente en grandes dimensiones.

El de Benicalap será el primer enclave donde podrá verse su obra. La idea es usar el color y la creación artística como motores de transformación social, como estímulo visual y como catalizadores anímicos en lugares vinculados a la atención social.

Según ha explicado la entidad, la intervención busca introducir el color como elemento capaz de generar entornos más positivos y acogedores para las personas que atraviesan procesos de recuperación, como es el caso de los internos en el Centro de Acogida Temporal de Belicalap, sí como para los profesionales que trabajan en el centro.

Su universo cromático llega a los más pequeños

El proyecto continuará en las próximas semanas con una nueva intervención artística en la fachada del Centro de Educación Infantil que Casa Caridad gestiona en el barrio de La Petxina de València. Durante varios días, el equipo de la fundación trabajará en la pintura exterior del edificio, transformando su imagen con una propuesta artística inspirada en el universo visual del creador.

Durante su estancia en la ciudad, los artistas y colaboradores implicados en el proyecto compartirán también jornadas de trabajo con el equipo de Casa Caridad para conocer de cerca la labor social que desarrolla la organización.

La colaboración se enmarca en una línea de trabajo cada vez más extendida en ámbitos como la salud o la intervención social, que destaca el impacto positivo que el entorno visual puede tener en el bienestar emocional de las personas. La incorporación del arte en espacios asistenciales busca así generar entornos más amables, estimulantes y humanizados.

Un asiduo de València

Okuda pinta su primer mural en València /

Su relación con la capital valenciana ha sido profesional y también personal, con amigos en la ciudad que le hacen mantener un vínculo constante. Eso sumado a su presencia en espacios clave como la estación de AVE València - Joaquín Sorolla, que realizó en 2021 en el edificio conocido como 'Viviendas del Norte'. Sus geometrías ocuparon las doce plantas y dos bloques que componen la urbanización y que mira directamente a la estación.

Su vínculo con la ciudad se remonta además a 2018, cuando fue el creador del diseño de la falla municipal de la plaza del Ayuntamiento, una propuesta titulada 'Equilibrio Universal' que convirtió el remate del monumento en un gran tótem multicolor de unos veinte metros de altura y que llevó por primera vez el imaginario del artista urbano al centro de la fiesta fallera.

Fue el mismo año en que el Centre del Carme Cultura Contemporànea organizó una exposición retrospectiva de toda su carrera, con más de un centenar de piezas procedentes tanto de su fondo de catálogo como de diferentes exposiciones realizadas en su última etapa. Además, trató de pintar la cementera vieja de Buñol, como una de sus obras más ambiciosas, pero la empresa gestora declinó el ofrecimiento.

Una empresa colaboradora al día

Además, la iniciativa tendrá presencia en el encuentro Empresas con Valor, que Casa Caridad celebrará el 22 de abril dentro de los actos de su 120 aniversario. En este evento la entidad reconocerá a las 183 empresas que colaboran de forma continuada con la organización y planteará el reto de alcanzar las 365 compañías implicadas, una por cada día del año. Como reconocimiento, la Fundación Coloring the World ha creado una serie de litografías inspiradas en el universo artístico de Okuda que se entregarán como reconocimiento a las empresas participantes.