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La cultura, la política las fuerzas de seguridad y armadas llenan el balcón fallero de Levante-EMV

El balcón fallero de Levante-EMV del 13 de marzo ha estado marcado por el disparo de la Pirotecnia Vulcano

El balcón fallero de Levante-EMV: Personalidades y autoridades que lo han visitado hoy viernes 13 de marzo

El balcón fallero de Levante-EMV: Personalidades y autoridades que lo han visitado hoy viernes 13 de marzo

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Carmen Cárcel, Lorena Monteagudo, Diego Pérez, Victoria Navarro y Vicente Morcillo, miembros de la Denominación de Origen Utiel-Requena / Francisco Calabuig

Amparo Soria

Amparo Soria

València

Hoy comienza la verdadera cuenta atrás para comenzar los días grandes de las Fallas de 2026 y se ha notado en el ambiente: gracias a un clima verdaderamente fallero, la Plaza del Ayuntamiento se ha llenado hasta la bandera a un solo día del 'supersábado' fallero. No ha hecho falta que fuera fin de semana para que el público disfrutara de este disparo, en el ecuador de la fiesta, que lo ha llevado a cabo la Pirotecnia Vulcano de Turís.

La vista privilegiada se ha podido disfrutar desde el balcón fallero de Levante-EMV que, como cada año, ha congregado a los representantes públicos y entidades más destacadas. En este caso ha sido la Cultura y la Política los que han confluido en este espacio, con la presencia de la Ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luís Moreno, así como Nicolás Bugeda, director del CCCC o Blanca de la Torre, directora del IVAM, entre muchas otras personas que componen el sector cultural valenciano.

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Así mismo, estuvieron los máximos responsables de las Fuerzas Armadas, de Defensa, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, entre otros: el teniente general Luis Sáez Rocandio, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD); el coronel Ángel Adán, delegado de Defensa; el coronel David Álvarez Lanzarote, comandante militar de Valencia y Castellón; el comisario de la Policía Nacional Carlos Gajero, jefe superior de Policía de la C. Valenciana; el general de la Guardia Civil José Antonio Fernández de Luz, jefe de la Zona de Valencia; así como los responsables de los dos centros penitenciarios de Valencia, Jesús Sánchez-Gadeo y Miguel Ángel Martínez, o el inspector jefe José Vicente García, de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a a Generalitat Valenciana, conocida como la Policía de la Generalitat.

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