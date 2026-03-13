La diseñadora de vestuario de Woody Allen, Amenábar y Almodóvar desvela las claves de su trabajo en el CCCC

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica su próxima sesión del ciclo ‘CCCClaves para el cine' al vestuario cinematográfico de la mano de la diseñadora Sonia Grande (Oviedo, 1964). Participará en esta jornada prevista para el 25 de marzo, donde desgranará su trabajo y cómo es lidiar con proyectos de esta envergadura y actores y actrices consagrados.

Ganadora de dos Goyas y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Sonia Grande ha trabajado para Woody Allen, Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar y ha vestido a importantes a actrices y actores como Nicole Kidman, Meryl Streep, Sharon Stone, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Stone, Owen Wilson, Alec Baldwin, Javier Bardem, Ernesto Alterio o José Coronado.

Bajo el título ‘Las claves del diseño de vestuario cinematográfico’ y acompañada por el cineasta Rafael Maluenda, el Centre del Carme recibe a una de las grandes diseñadoras de vestuario del cine contemporáneo, que cuenta con una larga trayectoria en Europa y Estados Unidos.

Durante la charla Grande abordará el poder narrativo del vestuario en el cine, su método de trabajo y su proceso creativo a partir de la lectura e interpretación del guion. Explicará su estrecha colaboración con los actores, algo, para Grande, imprescindible, y, especialmente, con los directores: los métodos de Woody Allen o de Pedro Almodóvar.

Sonia Grande / L-EMV

Sonia Grande ha revelado que su labor consiste en comprender bien las intenciones del director y crear el vestuario teniéndolas presentes.

Según Maluenda, “Grande nos acercará el valor de los tejidos, de las texturas, los volúmenes y del color como aportación narrativa que explica quién es y qué le pasa al personaje, así como diferencias con el vestuario en el teatro, medio en el que se inició de la mano de Miguel Narros, Andrea D’Odorico y Francisco Nieva”.

Grande ha sido nominada al Goya once veces, ganándolo en dos ocasiones ('La niña de tus ojos'; 'Mientras dure la guerra', 2019). En 2015, le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Cuenta, además, con premios y nominaciones internacionales que reconocen igualmente la excelencia de sus logros cinematográficos.

Diseñadora de Woody Allen, Almodóvar y Amenábar

Su extraordinario trabajo para la película 'Los otros' (2001), de Alejandro Amenábar, el reconocimiento de Nicole Kidman y la satisfacción de Tom Cruise como productor de la película, abrieron las puertas de la cinematografía internacional a Sonia Grande.

Grande es colaboradora imprescindible de Woody Allen, con seis películas ('Midnight in Paris', 2011; 'Vicky Cristina Barcelona', 2008; 'A Roma con amor', 2012; 'Magia a la luz de la luna', 2015; 'Rifkin’s Festival', 2020; 'Golpe de suerte', 2023); de Pedro Almodóvar, con cuatro ('Hable con ella', 2002; 'Los abrazos rotos', 2009; 'Julieta', 2016; 'La voz humana', 2020); y de Alejandro Amenábar, con cuatro ('Los otros', 2001; 'Mar adentro', 2004; 'Regresión', 2015; 'Mientras dure la guerra', 2019).

De entre su extensa filmografía, destacan, además, 'Bunker' (Florian Zeller, 2026), 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi, 2018), 'La cordillera' (Santiago Mitre, 2017), 'Z, la ciudad perdida' (James Gray, 2016), 'Katmandú' (Iciar Bollaín, 2011), 'No es tan fácil' (Nancy Meyers, 2009), 'Los girasoles ciegos' (J.L. Cuerda, 2008), 'Romasanta', 'La caza de la bestia' (Paco Plaza, 2004), 'Sin noticias de Dios' (A. Díaz Yanes, 2001), 'La niña de tus ojos' (Fernando Trueba, 1998).