El 'polémico' Juan Del Val entiende a Morrisey: "En València no hay quien viva"

La cancelación del concierto del cantante Morrissey en València, previsto el jueves en el Palau de les Arts Reina Sofía, alegando que no pudo dormir por el ruido callejero en plenas fallas, se coló en la tertulia del programa El Hormiguero, con la presencia valenciana de Pablo Motos y Nuria Roca.

Después de que Cristina Pardo relatara una anécdota por los ruidos sufridos hasta el amanecer en las fiestas de un pueblo, Nuria Roca aseguró que Valencia es “todo eso más petardos cada segundo”. Fue en ese instante cuando el ‘polémico’ (como le llama el propio Motos) Juan del Val aseguró que el excantante de The Smith “tiene toda la razón” ya que “ahí (en referencia al Cap i Casal) no hay quien viva (en Fallas)”.

El ganador del Premio Planeta ahondó en esa cuestión y reveló que “cada vez que mis hijos iban a València en fallas, estaba cagado”. Roca salió al quite: “Es tradición que regalen petardos, pero mis hijos con tres años tiraban bombetas”, defendió. Del Val replicó: “Pero si eran así”, haciendo el gesto con los dedos tratando de explicar la medida del material pirotécnico. Y sentenció: “Si nos pilla Servicios Sociales nos los quita”,bromeó.

Cultura de la pólvora

Pablo Motos, a modo de conclusión, recordó también la tradición de la despertà aludiendo y defendió que se desconoce “la cultura de la pólvora”. El debate lo cerraron las hormigas: “el problema es que os gusta combinar la cultura de la pólvora con la cultura del alcohol”.