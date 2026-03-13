Los secretos de la cancelación de Morrissey: la elección del hotel, los caprichos de la estrella y el seguro por lo que pudiera pasar

La cancelación del concierto de Morrissey que se iba a celebrar el pasado jueves en el Palau de les Arts ha sido para sus fans, pero también para los organizadores del concierto, más un disgusto que una sorpresa. El largo historial de suspensiones por parte del exlíder de The Smiths casi desde que empezó su carrera en solitario, ya había hecho temer a más de uno que el divo del rock podría acabar haciéndole un “ghosting” a sus fans valencianos. Sobre todo teniendo en cuenta de que llegaba a una ciudad en plenas Fallas, una festividad en la que el ruido (y ciertas costumbres gastronómicas) pueden ser kriptonita para un artista con la sensibilidad -al menos para ciertos asuntos- de Morrissey.

Y, efectivamente, es lo que acabó ocurriendo. Unas diez horas antes de tener que subirse al escenario de Les Arts, Morrissey anunciaba en su página web que el concierto quedaba cancelado porque esa noche no había podido dormir debido al ruido de una fiesta con música techno cerca de hotel en el que se había alojado. Había pasado, dijo, un auténtico “infierno” y estaba en estado “catatónico”. Iba a necesitar, aseguró, un año para recuperarse.

Elección del artista

Horas después, y a través de la misma web, indicó que el hotel era uno de cinco estrellas situado en la Plaza de Manises, donde no consta que esa noche se hubiese celebrado ninguna fiesta o verbena que pudiese desvelar al mancuniano cantante. Si la hubo, por contra, durante la mañana del jueves, cuando miles de falleros se concentraron en este espacio con sus bandas de música en un acto organizado por la Diputación de Valencia. Fuentes del propio hotel -que nunca han identificado a Morrissey entre sus clientes más recientes- aseguraron el jueves a este periódico que en los alrededores no había habido la noche anterior ninguna fiesta o verbena y que no constaban quejas de los huéspedes.

Con música techno o no, muchos fans se preguntaban ayer que, siendo como son de populares las costumbres y manías del cantante británico, a quién se le había ocurrido alojarlo en un hotel del centro histórico de València en plenas Fallas. Cuestionada al respecto por este periódico, la promotora valenciana que organiza la minigira de Morrissey por España asegura que fue el propio equipo del artista el que eligió ese alojamiento.

Un hotel de lujo

Se trata de un hotel con ya cierta experiencia en acoger a personajes populares. De hecho, dos de sus primeros clientes fueron la pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem, cuando visitaron València para asistir a la ceremonia de los Goya. No sabemos si los dos intérpretes españoles le hicieron alguna petición especial a la gerencia hotelera para satisfacer todas sus necesidades, pero este periódico sí ha podido averiguar algunas de las exigencias que Morrissey trasladó para hacer su estancia más agradable (algo que parece obvio no se consiguió).

Así, y según ha podido saber Levante-EMV, el autor de “Bigmouth strikes again” exigió que en su habitación hubiese un microondas, una tostadora, una "kettle" y tazas de porcelana china para el té, copas largas y vasos, cuatro bols de cereales, cuatro platos grandes y cuatro medianos, una tabla de cortar, un cuchillo para el pan y panes de varios tipos. No tenía que faltar tampoco varios tipos de fruta, seis botellas grandes y seis pequeñas de agua de la marca Fiji y un tipo específico de mantequilla que, al parecer, no se vende en València.

Seguro de cancelación

Morrissey llegó a València el miércoles desde Milán en un viaje por carretera con el autobús con el que está desplazándose durante su gira por Europa. Cabe recordar que el músico es poco amigo de los aviones. De hecho, cuando suspendió el concierto programado para el FIB de Benicàssim de 2004 alegó haber sufrido un ataque de pánico cuando se disponía a subir al avión privado que le llevaría a València.

Con ese mismo autobús viajará antes del sábado a Zaragoza, donde está programada la segunda parada -bueno, ahora la primera- de su minigira por España, que incluye un tercer concierto el próximo lunes en Sevilla. Los tres han sido organizados por la promotora valenciana Serious Fan Music junto con la barcelonesa Primavera Sound.

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Serious Fan Music también es una de las promotoras que organiza las Noches del Botánico de Madrid. Allí también iba a actuar el pasado año Morrissey y allí también canceló los conciertos alegando una sinusitis aguda. Ante la sospecha -sustentada en las estadísticas- de que la historia se repitiera, la empresa ha vuelto a contratar este año un seguro por cancelación del que ya ha hecho uso una vez… De momento.