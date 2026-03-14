En los tiempos que vivimos, rodearse de gente llena de entusiasmo no es sólo una maravilla, sino también un privilegio. Por ello, escribir este artículo de hoy, ha sido una ejercicio de admiración por toda la gente que voy a nombrar y que saben disfrutar la vida exprimiéndola al máximo.

El entusiasmo es lo que hace que alguien organice unas jornadas para reflexionar sobre el futuro de las bodas. Es lo que impulsa a casi doscientas personas de distintas nacionalidades a reunirse alrededor de una paella. Es lo que lleva a una diseñadora a abrir su tienda justo en el edificio donde creció. Y es también lo que hace que doce amigas se sienten alrededor de una mesa para celebrar algo tan sencillo y tan extraordinario como la amistad.

Empecemos por El Puig, donde se han celebrado las jornadas “Sí, quiero en El Puig”, una iniciativa que reunió a empresarios y profesionales del sector de las celebraciones y que fue clausurada por el alcalde de la localidad, Marc Oriola Pla.

El encuentro partía de una idea tan lógica que sorprende que no se haya formulado antes con tanta claridad, convertir El Puig de Santa María en un verdadero ecosistema preparado para acoger celebraciones de alto nivel durante todo el año.

La jornada comenzó con la recepción de invitados, y continuó con una presentación muy especial, una ceremonia sin novios conducida por Carmen Alcayde, que reflexionó sobre cómo han evolucionado las celebraciones en los últimos años y sobre el creciente interés por destinos con identidad propia. Escuchándola con mucha atención estaban Diana Otero, Patricia Sendra, Marc Oriola, marga Bonafont, Marcos de la Fuente, Paloma Herce, Patricia Manabamate, Sonia Puchades, Andrea Marí, Ana García Rivera, Miguel Angel Sánchez, David Escolá, Lorena Casado, o Yolanda Díaz Plaza.

Porque si algo buscan hoy muchas parejas es precisamente eso, autenticidad, aunque la pregunta inevitable que sobrevoló el debate fue: ¿son las bodas actuales un reflejo real de la personalidad de quienes se casan o, en parte, responden a la presión social y a la necesidad de generar contenido para redes sociales? En otras palabras: ¿nos casamos o producimos un evento digno de Instagram?

En definitiva, una jornada que confirmó algo evidente, las bodas siguen siendo un reflejo fascinante de cada época, y en la actualidad las redes sociales mandan en los que los novios piden. Y del romanticismo pasamos al arroz, que en Valencia eso siempre es una transición natural.

The Terminal Hub celebró las Fallas junto a su comunidad dentro del ciclo Driving Change, organizando un encuentro gastronómico fallero que reunió a casi doscientos “hubbers” de distintas nacionalidades en la terraza multiusos Turia.

Hay pocas experiencias más eficaces para explicar la cultura valenciana que una paella cocinándose en directo frente al Mediterráneo. Si además se hace en plena temporada fallera, el resultado es casi pedagógico.

Los asistentes como Ángela Pérez, Mayte Cortell, Jeniffer Schumacher, Omar Gil, Noelia Zapata, Eric Benavent, Desiré Arévalo, Miguel Montesinos, Xabier Zamalloa, Pedro García, Ricardo Orts, o Quique Calabuig, disfrutaron de una clase magistral de arroces dirigida por Juan Torres, chef ejecutivo de Front, que lideró un showcooking en vivo junto a Dani Felipe Herrero, especialista en arroces del equipo Maravella.

Durante la demostración se elaboraron entre ocho y diez paellas, entre ellas una paella valenciana tradicional (esa institución casi diplomática) y un arroz de sepia con gamba roja que provocó más de una fotografía inmediata. Y mientras se servían los platos, uno podía observar esa escena tan valenciana en la que personas de diferentes países descubren que la paella no es exactamente lo que creían. Algo que, por cierto, suele generar debates apasionados.

De los arroces pasamos a la moda, que también tiene su manera particular de reunir entusiasmo. El pasado jueves la firma RÖ by Rocío Sanchis celebró la inauguración de su nueva tienda en Cirilo Amorós, en pleno corazón de Valencia. El evento reunió a buena parte de la juventud valenciana vinculada al mundo empresarial, creativo y social de la ciudad.

Tras consolidar su proyecto con su tienda en Madrid, la diseñadora de la firma abre ahora en casa. Y lo hace, además, de forma literal ya que Rocío creció en el mismo edificio donde hoy se ubica el nuevo espacio, un gesto simbólico que convierte la inauguración en un regreso muy personal a sus orígenes.

La velada congregó a amigos de la marca en un nuevo espacio con identidad propia, fiel reflejo de la combinación de vintage y modernidad que define a la firma. La juventud valenciana fue protagonista, aunque también se vivió una imagen poco habitual: tres generaciones compartiendo el mismo espacio y celebrando el despegue del proyecto en la ciudad

Allí estaban Rocío Andrés, Leopoldo Calvo-Sotelo, Camino López, Mamen Romero, Pilu Diez de Rivera e Isa Alonso, Ricardo y Arturo Llopis Andrés, Elena Aguado, Andrés Gómez de Olea, Carmen Sapena, Santi Aznar, Gonzalo Pascual, Anna Pérez, Juan Gómez-Lechón, Sofía Jordán, Beatriz Maset, Ana García- Conde, Elena Sanchis, Arturo Llopis, Nacho Sanchis, Pablo y Antonio Jordán, Cuchita Lluch, Manon Nebot, Maite Hernández, Lola Fuster, Victoria Aznar y Marta Maillo.

Durante la inauguración, los invitados pudieron descubrir el universo de la marca, donde conviven piezas vintage cuidadosamente seleccionadas y pamelas, tocados, casquetes, etc. de diseño propio, pensados para completar looks con personalidad.

Como no podía ser de otra forma, la puesta en escena se completó con la mantelería y decoración de La Guinda de Tu Fiesta, que aportó el toque final a la estética del espacio, y los chocolates fueron de Trufas Martínez, que me vuelven loca.

Una comida de mujeres entusiastas

Termino mi artículo de hoy enfatizando la idea del entusiasmo, como leitmotiv de lo que les contaré a continuación. El pasado miércoles mi madre, Laura Fitera, quiso hacer una comida para doce amigas, doce mujeres entusiastas, que celebran la vida y la amistad con alegría. Visto que mi madre es de Pontevedra y que estamos en tiempo de grelos, el menú escogido para la ocasión no podía ser otro que un maravilloso lacón con grelo.

Pero antes, unas vieiras a la gallega, una empanada de pulpo, queso con membrillo, y de postre tocino de cielo, y la famosa queimada con el pertinente conxuro leído por ella mientras las asistentes lanzaban tres granos de café al licor mientras pedían los tres deseos.

Las asistentes, Paz Olmos, Sela Falcó, Mar Evangelio, Esther Pastor, Marian Lloret, Mate Bonora, Mamen Rivas, Salomé Quiles, Mariajose Garcia, Mayren Beneyto, y Carmen de Rosa, disfrutaron entregadas a una tarde de alegría y hedonismo, sentadas ante una mesa inspiración Bridgerton, con enormes ramos de preciosos tulipanes, vajilla de plata, y cristalería de Venecia.

Pero en la mesa también había toques valencianos con el mantel de seda de indumentaria valenciana, y toques gallegos en los collares de conchas que ataban cada servilleta, y que después se llevaron de regalo las allí presentes, junto a un bulbo de flor con su nombre.

Mientras observaba aquella mesa llena de flores, risas y complicidad femenina, pensé que quizá el entusiasmo no es solo una cualidad de la juventud, como tantas veces se dice, sino más bien una decisión. Una forma de mirar la vida cuando los años pasan y uno entiende que lo verdaderamente importante no es cuántas cosas hacemos, sino con qué ánimo las vivimos.

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Hay quienes envejecen contando los días y quienes los celebran, y viendo a aquellas doce mujeres brindar, reír, pedir deseos a la queimada y llevarse a casa un pequeño recuerdo de la tarde, uno entiende que envejecer con alegría y entusiasmo es, probablemente, uno de los mayores actos de inteligencia que existen.