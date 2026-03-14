Políticos y compañeros de profesión se despiden de Gemma Cuervo, una actriz "inmensa, elegante y llena de chispa"

Diferentes políticos y compañeros de profesión se han despedido de la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido este sábado a los 91 años, como ha confirmado su familia. "Se nos ha ido una actriz inmensa, elegante y llena de chispa: desde el teatro clásico hasta esa Vicenta inolvidable que nos hizo reír a carcajadas", ha expresado el actor Luis Merlo, compañero de Cuervo en series como 'Aquí no hay quien viva'.

"Qué suerte compartir contigo aquellos rodajes de 'Aquí no hay quién viva', tus miradas, tus improvisaciones y tu generosidad infinita. Fuiste un ejemplo de talento y de vida. Me consuela imaginar que ya estás reunida con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais", ha escrito el actor en su perfil de Instagram refiriéndose a 'Radiopatio', el icónico trío de 'Aquí no hay quien viva' interpretado por Marví Bilbao, Emma Penella y Cuervo.

Además, Merlo ha aprovechado para enviar "un abrazo enorme" a la familia de la actriz y en especial a su hija y también actriz Cayetana Guillén Cuervo. "Su amor por ti era infinito. Cuídate mucho, y lleva su luz siempre contigo. Gracias por todo, Gemma. Descansa en paz, serás eterna", ha dicho.

"Parte de la histgoria cultural de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de la "querida y entrañable" Gemma Cuervo, como ha expresado en su cuenta de X, donde también ha asegurado que "su trabajo en teatro, cine y televisión forma parte de la historia cultural de España".

Además, Sánchez ha aprovechado para enviar su afecto a los hijos y a los seres queridos de la actriz. "Te recordaremos siempre", ha concluido el mensaje.

"Lamentamos el fallecimiento de la gran actriz Gemma Cuervo. Sus más de 70 años de carrera actoral y su compromiso con el teatro, el cine y la televisión serán reconocidos este San Isidro con la Medalla de Honor de Madrid. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos", ha escrito por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en su cuenta de X.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha descrito a la actriz como "una de las figuras más respetadas y emblemáticas de la interpretación en España". "Una mujer inolvidable para muchas generaciones gracias también a sus papeles en TV, pero Gemma Cuervo deja un legado inabarcable sobre las tablas como una de las grandes damas de la escena nacional. Un abrazo enorme para su familia y amigos", ha añadido Alegría en su perfil de X.

Cuervo, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española, dando vida a personajes tan reconocidos por el público español como Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a medios de comunicación. Según han informado, la capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.