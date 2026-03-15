Megan Montaner: "A día de hoy, si me lo puedo permitir, no volvería a una serie diaria"

Aunque últimamente la estamos viendo en algunos proyectos cinematográficos, Megan Montaner se ha curtido como actriz en la televisión. Lo atestiguan títulos como 'El secreto de Puente Viejo', 'Gran hotel', 'Sin identidad', 'Velvet colección', '30 monedas', 'La caza' y 'Entre tierras', de la que Atresplayer estrena este domingo 15 de marzo la segunda temporada, con fichajes como Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García-Millán y José Pastor.

--Su personaje, María, empieza la segunda de 'Entre tierras' 20 años después de la muerte de su marido, Manuel. ¿Cómo diría que ha evolucionado el personaje?

Imagínate, ¡es que han pasado 20 años! Ahora tiene dos hijos ya mayores y con su hija mantiene un conflicto permanente. Además, María es una mujer que siempre ha demostrado una gran perseverancia. Es un personaje que ha evolucionado mucho más de lo que pudimos ver en la primera temporada.

--También se le ha agriado un poco el carácter. Porque cuando Varela (Ginés García-Millán), su nuevo vecino, la conoce lo primero que dice es: ¡Vaya genio que tiene!

Claro. Son forasteros que llegan e invaden su propiedad, su finca, y ella piensa: “¿Pero aquí qué está pasando?”. Ve que están cambiando los tiempos, que el trabajo en el campo se está modernizando con la llegada de este hombre, y eso desde luego no le hace ninguna gracia. Por los tiempos que le tocó vivir, María es una persona desconfiada. Desde que era muy joven tuvo que pasar por situaciones muy duras: un matrimonio por poderes que no quería y que luego, por suerte, terminó convirtiéndose en una relación bonita. Pero después enviuda y tiene que seguir sosteniéndolo todo. Eso tampoco es algo que te alegre mucho el día a día.

--En esta temporada también hay alguna muerte. ¿Cree que la serie adopta un tono más de 'thriller'?

Puede ser. En esta temporada pasan muchísimas cosas. Se abren muchos más frentes. La primera era más la historia de cómo una mujer se sacrifica por su familia, y ahora aparecen muchos más matices. Hablamos de la familia, del campo, de la modernización del trabajo, de la culpa que siente por la ausencia de la persona que más feliz la hacía, su marido… También aparecen nuevos estímulos que le obligan a enfrentarse a esa culpa cuando empieza a sentir cosas que quizá no están bien vistas para ella.

--Porque María, a pesar de los 20 años que lleva viuda, sigue sintiéndose culpable por volver a sentir algo por alguien.

Sí, yo creo que para nada lo ha superado. Cuando se encuentra con esta persona que empieza a removerle cosas, no solo está el recuerdo de su vida con Manuel, sino que además esta persona tiene una pareja que resulta ser una mujer maravillosa y que, para colmo, padece una enfermedad. Todo se vuelve muy complicado. Al final somos personas y de repente pueden aparecer sentimientos que no esperábamos. Eso la hace sentirse muy culpable y para atravesarlo tendrá que lidiar con muchas emociones.

--En esta temporada también aparece el tema de la España vaciada, de la gente que deja los pueblos para buscar trabajo en la ciudad.

De hecho, en la serie nos vamos hasta Almería a buscar gente para que venga a trabajar con nosotros porque ya no tenemos jornaleros. Además, con la llegada de la maquinaria esos puestos se reducen. También está el intento de María de animar a su hija a marcharse fuera a formarse y a vivir la vida que ella no pudo tener. Pero no se da cuenta de que lo que realmente llena a su hija es quedarse allí. Al final se trata también de las frustraciones de cada una y de cómo a veces las proyectamos en nuestros hijos.

Clara Garrido y Megan Montaner, en la segunda temporada de 'Entre tierras' / Atresmedia

--¿Cree que la serie representa bien los problemas del campo?

Sí, creo que la serie los representa bien porque los muestra de forma a la época y a los cambios que se estaban viviendo en ese momento. El entorno rural no es solo un escenario, sino que los ritmos del lugar, los colores, el silencio, incluso el abandono que a veces también lo caracteriza influye directamente en los personajes. Refleja bien las dinámicas propias de los pueblos pequeños, las rutinas muy marcadas, el peso del paso del tiempo y cierta desconfianza hacia lo nuevo. Todo eso se ve en personajes como el de María, que después de tantos años allí no es especialmente abierta con la llegada de los nuevos vecinos y sus ideas.

--¿Esta serie será siempre especial porque la primera temporada la rodó embarazada de su segundo hijo?

Desde luego, es un recuerdo precioso. Ahora que se acercaba el estreno de la segunda temporada he vuelto a ver la primera y me impresiona la cantidad de primeros planos que tengo. Me da mucha ternura recordar ese momento por todo lo que estaba viviendo. Fue un rodaje duro, por el embarazo, las hormonas, el cansancio… y además era una serie de rodaje exigente, con frío, calor y muchas localizaciones. Pero estuve muy arropada y sacar adelante el proyecto mientras esperaba a mi hijo fue algo muy bonito. Le tengo muchísimo cariño a esa etapa y también a esta segunda temporada, con la incorporación de nuevos compañeros.

--¿Le gustaría hacer una tercera temporada?

No lo sé. Depende mucho de los guiones, de la historia y de hacia dónde vaya el personaje. Evidentemente cuenta el cariño que le tienes al personaje y al equipo, que al final se convierte en una familiay con el que sabes que las cosas funcionan. Pero también hay una parte creativa de no sabotearte a ti misma si la historia no sigue creciendo. De momento nunca me he encontrado en la situación de decir que no a una tercera temporada, porque solo me ha pasado con 'La caza' y Agustín [Martínez, el creador] siempre consigue sorprenderme, y ahí seguimos también. Así que habría que ver qué nuevas historias podrían surgir.

--Su gran trampolín fue 'El secreto de Puente Viejo'. ¿Volvería a una serie diaria?

A día de hoy, si me lo puedo permitir, preferiría no hacerlo por una cuestión de conciliación. Los horarios son más duros y exige muchísimo tiempo. Pero no digo nunca jamás, porque nunca sabes cómo te pueden venir las cosas y si la historia podría ser interesante. Además, en 'Puente Viejo' aprendí muchísimo: rapidez, técnica, capacidad de resolver… trabajar bajo presión te hace estar muy despierto. Es verdad que quizá te falta más tiempo para la construcción creativa del personaje, bucear en los sentimientos, pero también te da herramientas que luego puedes aplicar en otros proyectos.

Megan Montaner, en la segunda temporada de 'Entre tierras' / Atresmedia

--Últimamente ha hecho más cine. ¿Pero es la televisión el medio en el que mejor se mueve?

Es el medio en el que más oportunidades me han dado. Quizá me muevo bien precisamente por eso, porque he hecho muchas series y entiendo ese código. Pero cuando he hecho cine he tenido más tiempo, ha habido más proceso de construcción del personaje y eso me ha llenado muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces, por desgracia, no está en mi mano. Si pudiera elegir, intentaría alternar ambos. Las buenas historias pueden estar en cualquier formato.

--Ha rodado muchas series en entornos rurales. Además, aunque vive en Madrid, es de Huesca. ¿Qué relación tiene con el campo?

Es donde me siento tranquila, en paz. Es donde desconecto y conecto conmigo misma. La naturaleza me hace relativizar las cosas. En Madrid muchas veces entras en un bucle y te faltan horas del día. Pero cuando llego al monte siento que el tiempo se detiene. Me da muchísima tranquilidad y lo necesito como el aire.

--Y gracias a la televisión también has podido disfrutar de esos paisajes trabajando.

Sí. En mi caso, además, la primera temporada de 'La caza' la rodamos en Huesca, así que me sentía como pez en el agua.

--Al final se ha recorrido media España rodando.

Totalmente, y encantada. He descubierto lugares que probablemente no habría visitado si no fuera por el trabajo. Por ejemplo, en 'La caza: Irati' mucha gente piensa solo en el bosque de Irati, pero nosotros rodamos mucho en la sierra de Urbasa, que yo no conocía y me pareció increíble.

--¿Qué nuevos proyectos tiene?

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Acabo de terminar una comedia que rodamos en Fuerteventura y con la que me lo he pasado fenomenal. Es una película muy divertida y para mí ha sido un proyecto que me ha hecho crecer mucho, también a nivel personal. Además en mayo tengo otra película y luego vienen más proyectos. Este año está siendo muy intenso.