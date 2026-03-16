Capella de Ministrers conmemora en una gira por Taiwán los 400 años de la llegada de España a la isla

Capella de Ministrers conmemora el cuarto centenario de la llegada y presencia de España en Taiwán (1626-1642) en una gira en la que ofrecerá tres conciertos por la isla, según ha informado la formación valenciana en un comunicado.

Así, interpretará La Spagna y Quattrocento, programas que dialogan entre el patrimonio hispánico y la memoria histórica de este acontecimiento cultural en el marco del Festival Internacional de Música Antigua Gleam 2026 que lleva por lema España 400 años.

El festival, una oportunidad única para conocer de forma integral y exhaustiva la esencia de la Edad de Oro española, albergará más de 30 eventos con conciertos, conferencias, o talleres y músicos de 13 países de Europa, América y Asia de marzo a junio. El objetivo es reinterpretar una memoria histórica que durante mucho tiempo ha sido "minimizada y olvidada" y no pretende celebrar 400 años de colonización española, tras la llegada de la flota del imperio español en 1626 y establecerse en el Fuerte San Salvador y la Iglesia de Todos Los Santos.

La gira arrancará en el National Theater & Concert Hall de Taipéi, uno de los auditorios más prestigiosos de Asia, el día 18. En este concierto, Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, ofrecerá un recorrido por danzas, glosas e imágenes sonoras en torno a la célebre obra La Spagna, emblema de la expansión cultural hispánica en la Europa renacentista en un recorrido por el universo de piezas instrumentales del Renacimiento español de compositores como Diego Ortiz, Luys Milán, Joan Ambrosio Dalza, Cesare Negri, Fabritio Caroso, Vincenzo Capirola, Antonio de Cabezón, Michael Praetorius, Giulio Cesare Barbetta, Francesco Spinacino, Luis de Narváez y anónimos del Cancionero de Palacio.

Capella de Ministrers participará en el mismo auditorio, el día 21 en colaboración con el Glean Ensemble de Taiwán, en la celebración del Día Internacional de la Música Antigua, una efeméride que promueve el patrimonio musical medieval, renacentista y barroco con cientos de conciertos y eventos simultáneos que fomentan el conocimiento de más de 1000 años de música histórica, coincidiendo con el nacimiento de Johann Sebastian Bach. En este concierto abordarán el programa Quattrocento, centrado en repertorios del siglo XV que muestran la riqueza de la polifonía y las músicas de danza de la Europa precolombina.

Presencia española en Keelung

La gira culminará con un concierto en Keelung, ciudad clave en la presencia española en la isla en el marco de los actos conmemorativos del cuarto centenario. El sitio arqueológico de la isla de Heping, donde se conservan los restos de la iglesia de Todos los Santos, levantada durante el periodo colonial español en Taiwán se perfila como uno de los enclaves simbólicos de esta efeméride, subrayando el vínculo entre música, memoria y patrimonio compartido.

Capella de Ministrers & The Gleam Ensemble brindarán el programa Ecos de la Ciudad de San Salvador - 1626 España & Keelung en un concierto que tendrá lugar en el Keelung Performing Arts Center el día 22. Para estos dos últimos conciertos, Magraner (dirección y vihuela de arco), contará con Èlia Casanova (voz), David Antich (flautas), Robert Cases (guitarra y vihuela), y Pau Ballester (percusión); asimismo, The Gleam Ensemble estará integrado por Shio Ohshita (vihuela), Martin Chiang (dulcián y gaita), Yi-Chang Liang (flautas), y Wei Wang (percusión).

Los programas que lleva Capella de Ministrers a Taiwán, La Spagna y Quattrocento, corresponden a los títulos homónimos de dos discos, agotados, que publicó la formación en 2007 y en 2017. La Spagna es un recorrido por el universo de danzas instrumentales del Renacimiento español y con Quattrocento, con música y danza de la Corona de Aragón en Nápoles en el siglo XV, cuna del Renacimiento, ganó los prestigiosos Premios Internacionales de Música Clásica 2018 (ICMA en sus siglas en inglés).

Los galardones están considerados los Grammy de la música clásica y su jurado está compuesto por miembros de las más prestigiosas publicaciones especializadas europeas que premiaron el álbum Quattrocento, un claro ejemplo de la circularidad entre el estilo popular y el estilo culto del repertorio musical y coreico de la corte aragonesa en los entretenimientos teatrales del Quattrocento napolitano.

Investigació y 1.800 conciertos

Capella de Ministrers trabaja, desde sus inicios en 1987, en la recuperación y difusión del patrimonio musical que ha rescatado y difundido en más de 1.800 conciertos y recogido en esmerados trabajos discográficos y en varias participaciones, recopilatorios y cds promocionales. Su labor investigadora se remonta hasta la Edad Media en la que ha abordado diferentes culturas.

En su trayectoria artística ha actuado en prestigiosos auditorios nacionales e internacionales y publicado trabajos en torno a la música de la corona de Castilla y de Aragón, árabe-andalusí, sefardí, cristiana, de la España virreinal del Nuevo Mundo, La ruta de la seda, el Misteri d'Elx, los Borja, medieval, renacentista, el Siglo de Oro, barroca, del Mediterráneo, zarzuela...

La formación ha ganado en dos ocasiones los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA en sus siglas en inglés), considerados los Grammy de la música clásica, en la categoría de Música Antigua con el disco Quattrocento en 2018 y con El collar de la paloma en 2023. Durante ocho años consecutivos, el jurado, compuesto por miembros de algunas de las más reputadas publicaciones especializadas europeas, selecciona trabajos discográficos de Capella de Ministrers.

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Asimismo, recibió la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura (CVC) por su "trabajo de recuperación de música vocal e instrumental" en 2023, tras acordar "por unanimidad" conceder este reconocimiento. La prestigiosa institución consultiva y asesora de la Generalitat Valenciana en cuestiones relacionadas con la cultura otorga este galardón "a largas trayectorias personales o colectivas de especialísima importancia cultural".