“Desesperanza y abandono”: las artes escénicas trasladan de nuevo a Cultura su malestar por la gestión del sector

Once asociaciones profesionales han trasladado a la consellera de Cultura, Carmen Ortí, su preocupación por lo que consideran una situación de “abandono” y “deriva” en la gestión cultural. En un escrito remitido esta semana, el sector denuncia recortes presupuestarios, retrasos en ayudas y cambios en el Circuit Cultural Valencià que, según afirman, están agravando las dificultades de profesionales y empresas.

Las asociaciones explican que esta situación ya fue trasladada personalmente a la consellera en una reunión celebrada el pasado 10 de febrero. Un mes después han vuelto a exponer por escrito “los problemas acuciantes que deben ser abordados de manera urgente” ante la inactividad que la conselleria ha mostrado desde la reunión.

Según el documento, los profesionales del sector están “desesperanzados” tras varios cambios en la dirección de la Conselleria de Cultura y denuncian un recorte presupuestario del 11 % respecto a 2024. A su juicio, estos cambios “lejos de solucionar los problemas los han agravado”, y lamentan que las asociaciones no hayan sido escuchadas pese a haber mostrado “disposición al diálogo”.

El sector considera que en los últimos meses se han ido desmantelando las políticas que sostenían el ecosistema escénico valenciano “sin proponer una alternativa viable” y sin atender a las propuestas trasladadas por los profesionales.

Documentación "sobredimensionada"

Entre los problemas señalados destacan también los cambios en las convocatorias de ayudas que, según denuncian, están sufriendo retrasos y modificaciones. Las asociaciones critican además el proceso de justificación de subvenciones, donde se requiere una documentación “sobredimensionada” y con plazos que consideran difíciles de asumir.

Uno de los puntos centrales del escrito es el modelo actual del Circuit Cultural Valencià, que, según el sector, está dificultando la programación estable en los municipios. De acuerdo con las asociaciones, el nuevo sistema provoca que muchas programaciones se concentren en el último cuatrimestre del año, lo que afecta tanto al acceso del público a la cultura como a la estabilidad laboral de los profesionales.

Las entidades también apuntan a la falta de personal en el Institut Valencià de Cultura, una situación que, según recuerdan, ha sido reconocida por la propia Conselleria y que está provocando retrasos en la gestión administrativa. En este contexto mencionan el encargo de más de 200.000 euros realizado en 2025 a la empresa pública Tragsa para evitar el colapso en la gestión del Circuit y de las subvenciones.

Las artes escénicas trasladan de nuevo a Cultura las problemáticas del sector. / L-EMV

El documento también denuncia la reducción de programación en espacios públicos de exhibición, con menos días y menos presencia de producciones valencianas y en valenciano, así como un descenso de espectáculos de circo, danza y artes de calle.

A estas preocupaciones se suman, según el sector, la situación de las enseñanzas superiores de Arte Dramático y Danza, sobre cuyo futuro aseguran no tener información clara, y el estado del Centro de Documentación Escénica, cuyo presupuesto —afirman— se ha reducido en un 40 % y que ha permanecido cerrado durante un año por falta de personal.

Las asociaciones también alertan de la reducción del presupuesto de la Mostra de Teatre d'Alcoi, una feria profesional con 36 años de trayectoria que consideran clave para la visibilidad del sector.

Por último, el escrito critica la supresión de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas en 2025, una decisión que, a juicio del sector, elimina un espacio de reconocimiento profesional y promoción de la producción escénica.

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El documento está firmado por once entidades representativas del sector, entre ellas el sindicato de actores Actors i Actrius Professionals Valencians, la asociación de empresas escénicas AVETID o la asociación de escritores teatrales AVEET, entre otras organizaciones profesionales.