El fenómeno de 'Las guerreras K-pop' ahora conquista también las librerías

Muchísimo antes de ganar el Oscar a la Mejor película de animación en la gala celebrada la madrugada de este lunes, la película de 'KPop Demon Hunters' ('Las guerreras K-pop') ya era todo un fenómeno global. Estrenada en Netflix en 2025, llegó a la gala presumiendo ser la película más vista de la historia de la plataforma con sus cientos de millones de visualizaciones a sus espaldas, y bien consolidada como uno de los mayores éxitos recientes del entretenimiento. Y mucho tuvo que ver 'Golden', una de las canciones que aparecen en el filme, que también se alzó como la Mejor canción original por delante de 'I lied to you' ('Los pecadores') o 'Sweet dreams of Joy' ('Viva Verdi').

En el universo de 'Las guerreras K-pop', Rumi, Mira y Zoewy son superestrellas del género musical y, mientras llenan estadios repletos de fans, también tienen la misión secreta de proteger el mundo con sus éxitos que sirven como arma para luchar contra los demonios. Para lograrlo, han de sellar el Honmoon motivado precisamente por el nivel de felicidad de sus fans.

De la película a los libros

Tras haber arrasado Netflix y conquistado los Oscar, la fiebre por las HUNTRIX parece no tener límite y el sello editorial Montena pone sobre la mesa una propuesta de diez novedades sobre la película que ya tiene secuela confirmada. Y los dos primeros títulos ya están disponibles.

Noticias relacionadas

La primera de ellas es 'KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!' (a partir de 4 años), un 'storybook' con dibujos de las protagonistas de la famosa película animada y guiños a elementos muy queridos por los fans como los Saja Boys o las mascotas Derpy y Sussie. Mientras que la segunda, 'KPop Demon Hunters: Libro oficial de pósteres' (a partir de 7 años) es un volumen a todo color que reúne las illustraciones de la película y de sus protagonistas para poder empapelar las paredes con las imágenes de sus personajes favoritos.