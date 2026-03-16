Rawayana actuará el 6 de septiembre en el Roig Arena

La banda venezolana Rawayana, una de las formaciones más singulares y celebradas del panorama latino actual, llegará al Roig Arena el 6 de septiembre para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico, “¿Dónde está el after?”, un álbum ambicioso, expansivo y profundamente conectado con la búsqueda de nuevas emociones a través de la música.

Ganadora de un Grammy y un Latin Grammy, la banda ha consolidado una identidad propia, capaz de combinar géneros, atmósferas y referencias culturales en un lenguaje propio. “¿Dónde está el after?” se presenta como un viaje sensorial a través de 23 canciones que exploran una idea tan contemporánea como universal: la necesidad humana de prolongar la intensidad de lo vivido, de seguir buscando ese instante posterior en el que la experiencia no se agota, sino que se transforma. Esa pregunta que da título al álbum funciona así como punto de partida para un recorrido musical que transita por distintos estados de ánimo, ritmos y paisajes sonoros.

Entre los temas más destacados del proyecto figuran “Reyimiller” y “La Noche Que No Había Uber”, este último convertido en uno de los lanzamientos más comentados del álbum y también en la carta de presentación de la banda en Gallery Sessions, una de las plataformas musicales más prestigiosas del circuito actual. La presencia de Rawayana en ese escaparate confirmó, una vez más, su capacidad para conectar con nuevos públicos sin renunciar a una personalidad artística definida y reconocible.

El álbum destacan algunas colaboraciones como las de Elena Rose, Manuel Turizo o Carín León, nombres que aportan matices y registros distintos a un trabajo que hace de la apertura estilística una de sus principales virtudes. Lejos de ser una simple suma de invitados, el disco encuentra en esas alianzas una forma de expandir su universo creativo y reforzar su vocación de diálogo con distintas sensibilidades de la escena musical latinoamericana.

Primeros puestos

El impacto del lanzamiento no tardó en hacerse notar. “¿Dónde está el after?” debutó en los primeros puestos de las listas de reproducción de las principales plataformas digitales, confirmando la excelente acogida del público y el momento de madurez artística que atraviesa la banda. Ese recibimiento vuelve a subrayar la relevancia de Rawayana dentro de una generación de artistas que entienden la música como un territorio libre, híbrido y en permanente movimiento.

La cita del 6 de septiembre en el Roig Arena se perfila así como una oportunidad destacada para ver sobre el escenario a una banda que ha sabido convertir la exploración sonora en seña de identidad. El concierto permitirá escuchar en directo las nuevas canciones de un álbum llamado a marcar una etapa importante en su carrera, sin dejar de lado los temas que han acompañado su ascenso y que han convertido a Rawayana en un nombre imprescindible para entender la evolución reciente de la música latina.

Más que una simple presentación de disco, la actuación promete ser una inmersión en el imaginario de una banda que ha hecho de la frescura, la mezcla y la autenticidad sus grandes fortalezas. En un recinto como el Roig Arena, Rawayana tendrá el espacio idóneo para desplegar un repertorio que invita tanto al baile como a la evocación, y que confirma que su propuesta sigue creciendo sin perder su esencia.