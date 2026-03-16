El valenciano Joecar Hanna se consagra en Málaga con la Biznaga de plata al mejor cortometraje

El cortometraje ‘Talk Me’, del director valenciano de ascendencia china y libanesa Joecar Hanna, ha sido galardonado con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción en la 29ª edición del Festival de Málaga. El jurado de la Sección Oficial, compuesto por Andrea Duro, Fernando Juan Lima y Jorge Rivero, ha reconocido así una propuesta que destaca por la exploración de la intimidad contemporánea y del anhelo de conexión.

El cineasta, quien no pudo asistir a la gala debido a la complejidad de los procesos de visado en su país de residencia actual, ha recibido este reconocimiento con emociones encontradas: “una alegría y un agradecimiento profundos hacia el festival y el equipo del corto”, y la tristeza de no poder estar en la ciudad andaluza.

En su mensaje de agradecimiento subrayó el trasfondo social de esta obra que además de firmar y dirigir, protagoniza: “Me consuela que se premie una historia que busca ser contrapeso a la ola de odio y exclusión hacia quienes son considerados diferentes. Urge replantear qué significa pertenecer”.

Durante su discurso quiso profundizar en la vertiente humana de la película, vinculándolo directamente a su propia realidad y a la de su coprotagonista, Melanie Smith. El realizador ha reivindicado la legitimidad de las identidades mixtas frente a las corrientes de exclusión: “Yo soy chino, libanés y español; hablo castellano y valenciano y llevo los ‘ches’ y los participios ‘acabaos en ao’ desde que tengo memoria. Igual Melanie, medio andaluza, y crecida en Barcelona, habla perfecto catalán y le sale un bonito deje andaluz cuando reconecta con su tierra. Pertenecemos a esta tierra porque la sentimos propia, y eso debería bastar”.

Galardón en Toronto y nominación en Cannes y Austin

Este espaldarazo en Málaga se suma a un destacado palmarés. Joecar Hanna hizo historia recientemente al convertirse en el primer director español en ganar el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Toronto (TIFF). Estos días, tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, la cinta continúa su expansión global con su selección en el South by Southwest (SXSW) 2026 en Austin, Texas, donde compite en la Narrative Short Competition.

El director valenciano de ascendencia china y libanesa, Joecar Hanna, con el cineasta Spike Lee, productor de su cortometraje "Talk Me".Created with RNI Films app. Profile 'Fuji FP 100C' / L-EMV

La edición de este año se extiende del jueves 12 de marzo al miércoles 18 de marzo. El cortometraje es un formato central dentro de su identidad. En total, consta de seis secciones competitivas. ‘Talk Me’ participa en la sección principal, la única que aspira al gran premio del jurado.

Una distopía rodada en territorio valenciano

‘Talk Me’ plantea un universo alternativo donde el sexo es un acto rutinario y socialmente aceptado, mientras que la conversación auténtica se ha convertido en un tabú prohibido. Con una duración de 20 minutos, el corto fue rodado íntegramente en localizaciones de la Comunitat Valenciana, como la ciudad de València, Port de Sagunt, el Grau Vell y Alginet.

La obra es una muestra de diversidad orgánica, con diálogos que fluyen entre el castellano, el valenciano, el catalán, el cantonés y el fang. La producción cuenta con el respaldo de Spike Lee, junto a Build From the Roof y Turanga Films, con distribución a cargo de Marvin&Wayne.

El éxito de ‘Talk Me’ está funcionando como motor para los próximos pasos de Hanna. El cineasta ya trabaja en dos largometrajes: una adaptación de su primer corto, ‘Deliver Me’, que se rodará en Nueva York con productores de prestigio internacional, y un segundo proyecto basado en el universo de la propuesta premiada en Málaga, que ya se encuentra en fase activa de desarrollo.