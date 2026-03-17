Alice Kellen hace cumbre en 2026: nuevo libro y adaptación cinematográfica

Hay historias que se leen y se olvidan y otras que quedan para siempre. Las de Alice Kellen resuenan y entran directas en esta segunda categoría, a tenor de los tres millones de lectores que avalan cada una de las obras que saca al mercado. En total son 16 novelas publicadas y una comunidad de seguidores que llena ferias de libro, teatros y cualquier charla o coloquio donde participa. En 2026, la escritora valenciana hace su particular 'hat trick', con un universo narrativo que no deja de expandirse y donde se unirán la literatura y las producciones audiovisuales en una misma conversación cultural.

El próximo 8 de abril, Alice Kellen publicará 'El club del olvido', una historia coral sobre amistad, heridas invisibles y segundas oportunidades que marca el inicio de una nueva etapa en su universo literario. Ambientada en un local nocturno que funciona como refugio, la novela sigue a Samuel, Abel, Max y Tristán, cuatro amigos que deciden abrir un bar, al que llaman 'El clun del Olvido', sin imaginar que la llegada de Dalia cambiará para siempre sus vidas.

Más allá del papel

Pero este será también el año en que las historias de Alice Kellen saltarán definitivamente a la pantalla. El 5 de junio llegará a los cines la adaptación de 'Todo lo que nunca fuimos', protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

Poco después, en julio, el universo emocional de la autora llegará también a la televisión con la adaptación de 'El mapa de los anhelos', de la mano de Netflix.

El éxito de Alice Kellen ha traspasado fronteras en los últimos años. Sus novelas se publican ya en más de veinte países y con exitosas giras por Latinoamérica reuniendo a miles de lectores y agotando entradas en teatros y firmas.

De ahí que su nueva novela esté llamada a convertirse en uno de los grandes fenómenos literarios del año: junto a 'El club del olvido', las dos adaptaciones audiovisuales de 2026 suponen un punto de inflexión a la trayectoria de Alice Kellen.

Quién es Alice Kellen

Alice Kellen es el nombre que usa Silvia Hervás para su faceta como escritora. Nació en València en 1989 y es una enamorada de los gatos, el arte y las visitas a las librerías. Le encanta vivir entre los personajes y las emociones que plasma en el papel, de ahí que haya publicado 16 novelas como 'Nosotros en la luna', 'El mapa de los anhelos', 'La teoría de los archipiélagos', 'Donde todo brilla' o 'Sigue lloviendo'. 'El Club del Olvido' es la última novela de Alice Kellen que llegará a librerías el 8 de abril.