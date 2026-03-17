Sorolla se exhibirá en Asia: tres países acogerán una muestra de su pintura hasta 2027

La luz característica de la obra de Joaquín Sorolla brillará en varios enclaves del Lejano Oriente este 2026 y el próximo año 2027 a través de una exposición temporal itinerante. Será mediante la exhibición 'Joaquín Sorolla: pintor de la luz' -impulsada gracias a la cesión de algunas pinturas pertenecientes a la colección estable del Museo Sorolla y la fundación homónima, dependiente del Ministerio de Cultura-, que recorrerá tres países como Corea del Sur, China y Japón con el objetivo de "acercar la figura" del pintor valenciano "al ámbito cultural asiático".

En concreto, el convenio firmado entre la Fundación y la empresa Light Art Exhibitions, fechado el pasado 4 de marzo, señala que la muestra "presentará una selección de obras representativas del pintor" y servirá para entablar "lazos de colaboración para iniciar otros proyectos que permitan establecer otros tipos de conexiones interculturales". En este sentido, la intención -después de que a finales del año pasado se acordara ya impulsar la proyección social del museo- es que estas pinturas se muestren "en tres sedes expositivas" -todavía no especificadas- de Corea, China y Japón entre el segundo semestre de 2026 y el segundo semestre de 2027, aunque con posibilidad de prorrogarse. De momento, la vigencia especificada en el documento marca hasta el 31 de diciembre de 2027.

A cambio, la Fundación Museo Sorolla -cuya sede en Madrid está en obras de rehabilitación y ampliación desde octubre de 2024- recibirá 80.000 euros por la presentación de la exposición en cada una de las sedes, los cuales se dividirá entre los 40.000 euros que se reciban una vez se apruebe cada enclave y los 40.000 euros que se otorguen con la inauguración de cada muestra. El convenio firmado, además, especifica que Light Art Exhibitions asumirá todos los gastos derivados de la exposición, desde el transporte al montaje de las obras en las salas expositivas, además de informar del impacto -número de visitantes, actividades relacionadas, etc.- que la muestra tenga en cada uno de estos territorios seleccionados.

Nueva visita a Asia

Eso sí, esta no será la primera vez que Sorolla se embarque rumbo a tierras asiáticas. Hace menos dos años, por ejemplo, se inauguró otra exhibición 'Joaquín Sorolla. Un paseo por la luz' en el metro de la ciudad china de Shanghái. Esta muestra suponía acercar por primera vez de una manera íntegra y completa las pinturas del artista valenciano al gigante asiático. Sin embargo, esta no fuer la única vinculación reciente del artista con el público chino.

Sorolla, en el metro de Shanghái, en 2024. / Europa Press

Porque, sin ir más lejos, 47 réplicas de sus obras se exhibieron ya -como parte de la Temporada Cultural Europea de Chengdu 2025 y bajo el nombre expositivo de 'Joaquín Sorolla (1863–1923): Un paseo por la luz y la sombra del maestro español'- en la ciudad de Chengdu, contando entre ellas con algunas de sus piezas más reconocidas como 'Mis hijos', 'Paseo por la playa' y 'Siesta'. Posteriormente, se estableció desde el 26 de septiembre y hasta el pasado 30 de noviembre, también del pasado ejercicio y a orillas del río Liangma (Pekín), esa misma muestra apoyada por Turespaña, el Instituto Cervantes, el Museo Sorolla y el Museo de Bellas de Asturias.

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Los Sorolla de la Hispanic

Toda esta 'exportación' del talento del pintor valenciano rumbo a Asia se da con el legado del propio artista en el foco de atención gracias especialmente a la esperada llegada a València de las piezas propiedad de la Hispanic Society of America (HSA), una colección que incluye unas 220 pinturas, dibujos y bocetos que se dividirán en tres lotes temáticos. Según el acuerdo firmado a finales de enero por la propia Hispanic, el Ayuntamiento de València y la Generalitat, esta exhibición temporal que arrancará este próximo verano se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de València -que ya ha aprobado la conservación, mantenimiento y de restauración de la Sala La Serre y de otros espacios del museo- mientras se lleva a cabo la reforma del Palacio de las Comunicaciones.