El invierno de Isabel Sanchis será granate y gris y con prendas superpuestas

Isabel Sanchis presenta hoy su nueva colección otoño invierno 2026/27 en la MBFWM. Un muestrario en el que, a primera vista, sorprende la apuesta por los granates, los grises y, cómo no, el negro, toda una seña de identidad de la firma valenciana.

Como innovación, apuntan desde el taller de Benaguacil, "estamos investigando la integración de iluminación en piezas realizadas especialmente para la colección, algunas con forma de flor, símbolo de la casa o incluso un vestido entero. Un proceso donde combinamos tecnología, artesanía y costura".

Uno de los bocetos de uno de los vestido que Isabel sanchis presenta hoy en la MBFWM / Levante-EMV

Para esta colección, explican las diseñadoras, hemos hecho un "estudio de combinaciones de tejidos tradicionales con el objetivo de conseguir un resultado más rompedor y actual. Además, hay diferentes tipologías de prendas que se superponen creando nuevos volúmenes y unificando piezas de prêt-à-porter con prendas de costura".

Referente de la moda

Hablar de Isabel Sanchis es hablar de la referencia de la moda valenciana y española en el panorama internacional. Nacida en Valencia en 1956, la diseñadora comenzó a mostrar desde muy joven una sensibilidad especial para la creación. Durante su adolescencia ya realizaba diseños para sus amigas, una inquietud que pronto la llevó a abrir un pequeño taller donde confeccionaba prendas a medida y empezaba a perfilar el universo que, años después, la convertiría en una firma de prestigio internacional.

El gran impulso llegaría en 1990, cuando presentó su primera colección. A partir de ese momento, Isabel Sanchis inició una trayectoria ascendente y muy pronto, la marca emprendió su expansión nacional, consolidándose en boutiques especializadas y construyendo una identidad reconocible basada en la sofisticación, la feminidad y la excelencia artesanal.

Con el paso de los años, la firma ha reforzado su dimensión internacional a través de su presencia en algunas de las citas más destacadas del sector. Isabel Sanchis participa en ferias y encuentros de moda en ciudades clave como Nueva York, Barcelona —donde forma parte de la Bridal Fashion Week—, Madrid, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y París, donde presenta cada año sus colecciones de Primavera-Verano y Otoño-Invierno en un showroom privado organizado en el exclusivo hotel Ritz. Allí se dan cita clientes nacionales e internacionales atraídos por una propuesta que combina tradición, vanguardia y un marcado sello de autor.

La diseñadora cuenta con dos flagship store, una en Valencia y otra en Madrid. A ello se suma el lanzamiento de su tienda online, una herramienta con la que la firma busca consolidar aún más su expansión exterior y acercar sus creaciones a clientas de todo el mundo.

Un objetivo claro

Desde sus inicios, el objetivo de Isabel Sanchis ha sido el de magnificar la feminidad a través del cuidado extremo de los materiales, el uso de bordados exclusivos y un patronaje de gran precisión. La firma reivindica el valor de las prendas bien hechas, con diseños que se sitúan más cerca de la alta costura que del prêt-à-porter. Cada vestido está concebido no solo para vestir, sino para transmitir la importancia de la artesanía, del detalle y del trabajo bien ejecutado.

La inspiración de sus colecciones nace de ámbitos tan diversos como la pintura, el arte, el diseño, el cine o la naturaleza. Todos estos referentes se transforman en vestidos de gran riqueza formal y conceptual, piezas que escapan de las modas efímeras para apostar por una elegancia duradera. Sus diseños los han vestido, por ejemplo, Nieves Álvarez, Eugenia Silva, Ariadne Artiles, Isabel Preysler, Tamara Falcó, Maribel Verdú, Paula Echevarría, Blanca Romero, Kira Miró, Sonam Kapoor o Laura Whitmore.

Con una identidad sólida, una vocación internacional cada vez más definida y una fidelidad absoluta a la artesanía y la feminidad, Isabel Sanchis ha convertido su nombre en sinónimo de moda de autor hecha en Valencia. Una firma que mira al futuro sin perder de vista su esencia: crear prendas excepcionales, más cercanas a la alta costura que al prêt-à-porter, y reivindicar, en cada puntada, el valor de las cosas bien hechas.