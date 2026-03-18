València celebra este sábado el Día mundial de leer a Tolkien

La Sala Fórum de Fnac València acogerá este sábado una nueva edición del Día de Leer a Tolkien, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que reúne a lectores, curiosos y apasionados de la literatura fantástica en torno a la obra del escritor británico J.R.R. Tolkien.

Organizado por la delegación valenciana de la Sociedad Tolkien Española, este encuentro se presenta como "una previa cargada de expectación tras el éxito de convocatorias anteriores", en las que decenas de asistentes llenaron el espacio para compartir lecturas, reflexiones y debates en torno a títulos como 'El Señor de los Anillos' o 'El Hobbit', según ha informado la entidad en un comunicado.

La iniciativa forma parte de una celebración internacional que cada año suma actividades en distintos puntos del mundo con el objetivo de reivindicar la vigencia literaria del autor. Desde la organización destacan que el evento busca poner el foco en el Tolkien escritor, más allá de su popularidad en otros formatos.

"Queremos invitar a la gente a redescubrir los textos, a detenerse en los detalles y en la riqueza de una obra que sigue ofreciendo nuevas lecturas", han explicado fuentes del colectivo valenciano, conocido como smial de Edhellond. La propuesta, abierta a todo el público, no requiere inscripción previa y pretende ser accesible tanto para lectores habituales como para quienes se acerquen por primera vez a este universo narrativo.

El programa previsto incluirá lecturas en voz alta de algunos de los pasajes más emblemáticos de la obra de Tolkien, con la participación de miembros de la asociación y asistentes que deseen sumarse. Este formato, que combina interpretación y divulgación, se ha convertido en uno de "los principales atractivos de la jornada, al permitir una experiencia colectiva en torno a textos que tradicionalmente se disfrutan en solitario", han destacado.

Una cita a nivel mundial

El Día de Leer a Tolkien se conmemora internacionalmente en torno al 25 de marzo, una jornada simbólica dentro de la cronología de la Tierra Media, ya que corresponde al momento en que el Anillo Único es destruido.

Desde 2003, esta efeméride ha servido como punto de encuentro para comunidades lectoras de todo el mundo. Además de las lecturas, se espera que el encuentro derive en una tertulia espontánea sobre los temas centrales de la obra tolkieniana: la lucha entre el bien y el mal, la amistad, el sacrificio o la relación con la naturaleza.

En ediciones anteriores, estas conversaciones han desembocado en dinámicas participativas como juegos de preguntas y respuestas, que contribuyen a reforzar el carácter lúdico y divulgativo del evento. En València, la cita en Fnac se ha convertido ya en un referente para los seguidores del género fantástico y en una oportunidad para acercar la literatura de Tolkien a nuevos públicos.

Con entrada libre y un ambiente participativo, la jornada del 21 de marzo aspira a repetir -e incluso superar- la acogida de años anteriores, consolidando una tradición que" une cultura, comunidad y pasión por los libros".