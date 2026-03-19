Ambiente en los tendidos en la Feria de Fallas: de Boluda a Mompó

La Feria de Fallas 2026 pone su broche de oro con la última corrida de toros en el coso de la calle Xàtiva. En los tendidos de la plaza de Toros de València se han podido ver a numerosas personalidades del mundo de la política, economía y del fútbol no se han querido perder la fiesta de los toros de esta tarde, día de San José.

Vicent Mompó

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, compartió tarde taurina con el pilotari Giner de Murla, uno de los nombres más en forma del circuito profesional, y con Vicent Molines, en un guiño a la conexión entre dos tradiciones muy valencianas.

Juan Carlos Valderrama

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, no quiso perderse la última jornada en la plaza y acudió acompañado de su director general, Vicent Huet, en una tarde marcada por la alta presencia institucional.

Vicente Barrera

Entre el público, en una barrera de sombra, se dejó ver el torero y exconseller Vicente Barrera, fiel a su cita con la feria fallera y atento a cada detalle del festejo.

José Luis Aguirre

El que fuera conseller José Luis Aguirre también se sumó a la última jornada de la feria, en una tarde que reunió a numerosos rostros conocidos de la política autonómica.

Vicente Boluda

En su habitual ubicación, en la barrera del tendido de capotes, no faltó Vicente Boluda, acompañado por su pareja, Esther Pastor, disfrutando del ambiente y del cierre de la feria.

PabloSánchez

También asistió el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, sumándose a una jornada que congregó a representantes de distintos ámbitos de la sociedad valenciana.

Llanos Massó

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La presidenta de las Corts es una habitual en las corridas de la Plaza de Toros y no se perdió la última de la Feria de Fallas.