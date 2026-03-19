La Maria desnuda sus demonios ante la depresión

En España, si ves un grupo de cuatro amigos, uno habrá padecido o lo hará durante su vida una dolencia oculta. Heridas, dañinas sin ser visibles, como las que generan los problemas de salud mental. La estadística podría quedarse, simplemente, en una cifra. Pero detrás de ella hay nombres diferentes, perfiles diferentes, profesiones diferentes. Porque estas enfermedades pueden golpear a todo el mundo, conocido o anónimo. Unos demonios, reconocidos bajo el nombre de depresión, que una artista valenciana como La Maria ha querido desnudar en un llibret, tan propio de estas fechas, como el de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent.

Dentro de un volumen titulado 'Estem de remat' centrado en la importancia de la salud mental y de tratarla desde la propia comunidad, la cantante de Oliva pone negro sobre blanco algo que padeció durante su adolescencia y su joven adultez. Y lo hace, primero, a través de una metáfora. En ella, es Caronte -figura mitológica que asocia a esa "voz interior asquerosa"- el que vino a por ella y la dejó en una "cueva [el enclave utilizado como sustitución de la depresión] dando vueltas durante un año y un poco más". Superó esa situación que le vino con 15 años. También la siguiente "cuando cumplí la mayoría de edad". Y tiene claro que si en el futuro "Caronte vuelve a por mí, le plantaré cara un poco mejor. No soy violenta, pero le dejaré el ojo bien morado", destaca en sus líneas Maria Bertomeu, el nombre detrás de la artista.

Con una mirada al pasado, entre "sábanas por cambiar" y en las que recuerda a "una persona a la que ducharse le parecía como subir una montaña y hablar con la gente era terrible", la artista -cuya actuación, por ejemplo, emocionó en el funeral de Estado por las víctimas de la dana- relata la dualidad interna que siente alguien que padece esta dolencia y lo "díficil que es hacerle entender todo eso a una persona" que no lo está sufriendo.

"Si pudiera resumir todo lo que nos pasa por la cabeza a las personas con tendencias depresivas, sería una cosa así como que odiamos profundamente nuestros defectos, pero también nuestras virtudes. Es decir, no nos gusta tener defectos (todos los tenemos) y nos marcan por eso, pero tampoco nos gusta tirarnos flores sobre nuestras virtudes porque nos da pavor real dar una imagen de que si hablamos de nuestras virtudes quedamos con personas esnobs con una autoestima desproporcionada", añade.

La artista valenciana La Maria. / ULISSES ORTIZ

La salvación, la música

Pero, ¿qué permite salir adelante a una persona que ha sufrido un problema de salud mental? Para La Maria, la "respuesta" se dividió entre las palabras y las melodías. "A mí me salvaba escribir, hablar sola, dibujar y mi amor más real y tóxico, la música. Que era y es ese fenómeno invisible pero que existe y te hace sentir cosas, remarca la cantante valenciana, que no duda en establecer similitudes entre esa música y la depresión. "Invisibles pero visibles en la cara de la gente cuando estás dentro de la cueva y/o cuando estás escuchando música". "El humor, el amor y la música me han salvado la vida", insiste, no sin antes dejar tres "incisos" para la reflexión.

El primero, que a todas las personas se les nota en la cara cuando tienen esa ausencia de escuchar música. El segundo, que a alguien no tiene por qué notársele en la cara que "está dentro de la cueva con Caronte" y "seguramente a quién no se le note es quién estará peor". Y último que "seamos buenas personas con todas las personas". Una lección de vida en una artista cuyo último disco -Robina- ya fue un canto por la salud mental con dedicatoria clara para "todas las personas que están luchando contra la depresión y a los que nos han dejado".

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Otras colaboraciones

Más allá de las 'confesiones' de La Maria, el llibret está coordinado por Noelia González y Lydia Galán, falleras de la comisión que también son psicólogas, y tiene como portada una ilustración de Alberto Silla. En este sentido, cuenta también con artículos de Albert Sesé -catedrático de psicología de la Universitat de les Illes Balears-, el Sasem Torrent, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Torrent (Afem Torrent), la Fundación Maides, el artista fallero Mario Gual, el arquitecto Miguel Arraiz y la periodista Laura Sena, entre otras colaboraciones. Asimismo, el llibret contiene una sesión fotográfica donde los profesionales de este sector y falleros Félix Bautista, Juan Carlos Hervás y Álvaro Bautista han retratado a la fallera mayor de la comisión.