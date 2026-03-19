De la 'música de película' de Zimmer a las melodias teatrales de Goya: Qué hacer en València del 20 al 26 de marzo

Con las Fallas apurando sus últimas horas, Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

'La insurrección tour - Dani Fernández'. Roig Arena. 20 de marzo. Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un 2025 inolvidable, Dani Fernández llega al recinto multieventos valenciano -donde también actuará en abril- con 'La Insurrección Tour', una nueva gira que "marcará una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país".

Dani Fernández actuará en el Roig Arena. / Roig Arena

'Hans Zimmer Live - The Next Level'. Roig Arena. 26 de marzo. Tras poco más de seis meses de actividad, el afamado compositor es uno de los grandes artistas que han escogido el recinto multiusos. El ganador de múltiples premios Oscar y Grammy regresará a los recintos más importantes de Europa en 2025 y 2026 con el espectáculo ‘Hans Zimmer Live – The Next Level’.

'Freestyle World Tour' . Roig Arena. 21 de marzo. Más que música, lo que resonará en el recinto valenciano será el sonido de los motores. Desde lo más alto del recinto hasta el suelo, 15 metros de altura y distancias de hasta 30 metros es lo que recorrerán los intrépidos pilotos desafiando la gravedad con acrobacias imposibles y trucos vertiginosos.

. Roig Arena. 21 de marzo. Más que música, lo que resonará en el recinto valenciano será el sonido de los motores. Desde lo más alto del recinto hasta el suelo, 15 metros de altura y distancias de hasta 30 metros es lo que recorrerán los intrépidos pilotos desafiando la gravedad con acrobacias imposibles y trucos vertiginosos. 'Samuraï. El Silencio Del Ruido'. Sala Moon. 20 de marzo. Samuraï presenta su primer álbum de estudio, un trabajo lleno de historias de carretera, de introspección, de miedos y autodeterminación. Un viaje por "12 canciones autobiográficas y escritas con una sensibilidad arrolladora, que pasa por lugares donde los espejos se quiebran y te anudan la garganta, gasolineras donde huele a asfalto mojado y velocidad, atardeceres que avivan cada poro de la piel y cigarros que se apagan con el frío de fuera de la ventanilla".

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Goya. La melodía de una leyenda'. Del 20 al 22 de marzo. La apasionante vida de uno de los artistas más influyentes de la historia de España llega al escenario en forma de musical. 'Goya, la melodía de una leyenda', es un espectáculo de nueva creación que aborda la trayectoria del pintor aragonés durante un periodo de 35 años, hasta que huyó a Burdeos. 24 canciones originales interpretadas en directo y acompañadas por orquesta en vivo, creando una experiencia escénica única, vibrante y entretenida.

El actor Javier Godino interpreta a Goya y la actriz Érika Bleda interpreta a la Duquesa de Alba. / Miguel Ángel Montesinos

'La Bohème'. 23 de marzo. Compuesta por Giacomo Puccini, una de las óperas más queridas y representadas del repertorio lírico mundial llega a València. Su sinopsis es clara: "París, hacia 1830, se describen los precarios y tumultuosos amores de los 'bohemios' Rodolfo y Mimi, Marcello y Musetta. La ternura de la pequeña costurera Mimi trae luz y calor al poeta Rodolfo. Tan apasionadamente viven su amor que lo dan a conocer a sus amigos. Su relación aporta un componente melodramático frente a la historia de amor entre Marcello y Musetta, mucho más humorística".

La Bohème de Puccini. / Olympia

Teatro Talia

'Si alguna vez hubo un nosotros'. Del 20 al 22 de marzo. Con Felix Gómez y Noemí Ruiz, esta es una obra que invita al espectador a mirar hacia dentro, a enfrentarse a los silencios, los miedos y las ruinas emocionales que deja el amor cuando no se cuida. Una propuesta íntima, delicada y brutalmente honesta. Un texto donde los personajes hablan "desde la herida, desde la perdida, y desde la necesidad de entender que significa amar a otro y a uno mismo. Una historia que podría ser la de cualquier persona".

'Qué difícil es'. Del 25 al 29 de marzo. "Cuando una comedia te lleva al drama y se te hace un nudo en la garganta. Eso Qué difícil es, con su trajín de emociones, sueños, confesiones, amistades y el absoluto caos de la vida misma. Cuatro actores en un camerino representan con éxito la obra que parece que les va a consagrar, pero reciben una noticia que cambia todo. A través del humor y el sarcasmo descubriremos qué difícil ¡y qué hermosa! puede ser la vida. Y cómo, todos y cada uno, tenemos que representar el papel que nos toca".

'Qué difícil es' en el Talia. / Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

'El Agua de Valencia'. 21 de marzo. Ambientada en 1590. Lope de Vega vive en Valencia los últimos días de su exilio del Reino de Castilla ahogado por las deudas, por los sinsabores del oficio de escritor y sin saber cómo afrontar su próxima paternidad. Junto al joven Guillem de Castro, quema sus días entre juergas y tabernas hasta que unos poemas anónimos le instan a mostrar su valía como dramaturgo. Justas poéticas, duelos en la noche, odio a Góngora, deudas, un portugués misterioso y una fuerte apuesta pondrán en jaque al que la historia recuerda como fénix de los ingenios." El agua de Valencia es una comedia musical de capa y espada en la que Lope de Vega, Guillem de Castro y Constança de Perellós se enfrentarán a sus miedos y sus pasiones descubriendo que la ficción, a veces, se convierte en realidad".

Teatro Rialto

'Mapache'. 21 y 22 de marzo. Contada en valenciano, esta es la historia de Iván un chaval de 16 años, incel, que odia a las mujeres, y de Rubén, un profesor que intenta entender por qué ese odio, de donde nace y, sobre todo, como pararlo y tratarlo. 'Mapache' es una mirada, la mirada ingenua de alguien que necesita ayuda y, ¿por qué no acercarle una mano, aunque esa mano te la puedan quemar, para que salga de ese infierno? Y esto con los mínimos elementos: una persona, en un clase (el público es el alumnado), contando una verdad que puede dar luz a las verdades que cada día vemos en el exterior.

La Mutant

'The death at the club'. 20 y 21 de marzo. Un solo que puede presentarse de manera individual o con múltiples cuerpos simultáneamente, con una duración exacta de 45 minutos. La obra explora la espectacularidad de un club alegórico a través de la música electrónica y pone a prueba la resistencia del cuerpo y los límites de la danza mediante la repetición insistente de un único patrón de movimiento.

TEM

'La Ópera de los Tres Centavos - Coque Malla'. 21 de marzo. Una obra con música en un prólogo y ocho escenas basada en 'La ópera del mendigo' de John Gay, por Bertolt Brecht (texto) y Kurt Weill (música) en colaboración con Elisabeth Hauptmann.

La Ópera de los Tres Centavos - Coque Malla / TEM

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos' estará en marcha en el Bellas Artes hasta mayo. / Bellas Artes

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Las obras de Joaquín Sorolla se exponen en la Fundación Bancaja. / Fundación Bancaja

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Hasta el 13 de abril. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'Circuito cerrado' . Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte. ‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

'El ritual respawn', al Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

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Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.