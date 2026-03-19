València perpetuará la "amistad" y la "forma de ver la vida" de Fernando Delgado con un acto en su memoria el 20 de marzo

Pocas horas después de su fallecimiento en 2024 a los 77 años, el municipio de Faura en el que residía, despedía a Fernando Delgado recordándolo como un “hombre bueno”. Poco más de dos años después de ese último adiós, su figura volverá a estar en el foco en València, el territorio que adoptó a este tinerfeño de nacimiento. Y lo hará abriendo las puertas de un espacio emblemático como la librería Ramón Llull este viernes 20 de marzo para llevar a cabo un “acto de memoria” del que fuera periodista, escritor, poeta o presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes de València, entre un largo etcétera de facetas vitales.

Un encuentro que en palabras a este diario del que fuera su pareja durante más de dos décadas, Pedro García-Reyes, permitirá “perpetuar su forma de ver la vida y su compromiso con la sociedad”. “Para mí supone una emoción tremenda saber que, aunque murió, en el fondo hay mucha gente que le quiere tanto. Eso llena mucho, te deja con las pilas puestas. No suple nada de nada, pero sí que el afecto te lo deja muy regadito”, resalta.

Repetirlo año a año

Y es que Delgado tuvo homenajes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en la Fira del Llibre de València poco después de su fallecimiento, pero “no se había hecho ningún acto más”, recuerda García-Reyes. Ahí fue cuando entró en juego el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, “que fue quién contactó conmigo y me explicó lo que se pretendía”. En el trasfondo de todo, está que esta celebración no sea única, sino que se pueda dar año a año explorando cada vez una “característica que pudiera tener Fernando. Y como él era muy de amigos, se empieza con la amistad y a lo mejor el año que viene pues podría ser el compromiso social”.

Esta amistad, “que para él tenía un sentido muy potente”, será por tanto el punto neurálgico de esta celebración convertida en recuerdo. El periodista y escritor Juan Cruz, que era “su amigo desde niño, hicieron parte del Bachillerato juntos y eran como hermanos, con todo lo que eso conlleva”, será el encargado de profundizar en esa amistad mediante la lectura en directo de fragmentos de algunas de sus obras.

El acto de memoria a Fernando Delgado se celebrará este vienes. / Levante-EMV

Esa elección de textos, aún desconocida la pasada semana para García-Reyes según confesaba a este diario, podría englobar “algún poema, algún extracto de alguna novela o incluso el famoso discurso de inauguración de la legislatura [que pronunció el 11 de junio de 2015 como presidente de la Mesa de Edad de Les Corts Valencianes] que fue muy potente”. Todo dentro de una antología en la que también encuentran obras como 'La mirada del otro' (con la que obtuvo el Planeta en 1995, mismo año en el que también se llevó otros galardones como el Ondas o la Antena de Oro) o 'Sus ojos en mi', la novela que le valió el Premio Azorín en 2015, sin olvidar su paso por la poesía con 'Proceso de Adivinaciones', 'Autobiografía del Hijo' o ‘El pájaro escondido’.

Vínculo con la Ramón Llull

El sitio elegido para la ocasión, la Ramón Llull ubicada en pleno centro de la capital valenciana, tampoco es casual. Allí fue donde llevó a cabo varias presentaciones de sus libros -y también de otros autores- y el lugar en el que recibió en 2023 el Premio Amic Amat, sin olvidar -explica García-Reyes sobre esta elección- “el vínculo de amistad que hay con Almudena [Amador] y Paco [Benedito]”, los propietarios de un enclave que cree que “se quedará pequeño, pero ya veremos el año que viene”. Porque la intención es que este homenaje “vaya rodando por escenarios distintos”. “A mí me encantaría”, añade sobre esta posibilidad.

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Eso sí, sobre cómo podría llevarse a cabo esos futuros actos de memoria y si habría la posibilidad de instaurar unos premios anuales o una fundación en su recuerdo, Pedro García-Reyes cree que va a ser más una cosa de “ir andando y viendo”. “La idea inicial es esa, darle forma como un evento anual coincidiendo con la fecha de fallecimiento que fue el 18 de febrero o algún momento que se nos ocurra y que sea vinculante, pero eso ya se irá viendo”, concluye.