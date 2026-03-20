ASCO deslumbra en el Auditorio Roig Arena con una poderosa fusión de música clásica y electrónica
El productor y DJ italiano está considerado una de las propuestas más innovadoras de la escena electrónica europea
"Berghain" de Rosalía y el homenaje musical a Avicii han sido algunos de los momentos más destacados del concierto
El productor y DJ italiano Alessandro Xiueref, conocido artísticamente como ASCO, ha aterrizado esta noche en el Auditorio Roig Arena con su imponente Symphony of CAOS European Tour, en un concierto que había agotado todas las entradas hace meses. “Es mi primera vez en esta ciudad increíble y el recinto tiene esa combinación perfecta entre lo clásico y lo moderno que encaja perfectamente con mi proyecto”, ha asegurado a Roig Arena minutos antes del concierto.
Considerado una de las propuestas más innovadoras de la escena electrónica europea, el artista ha construido un universo en que los beats electrónicos se han fundido con arreglos orquestales y reinterpretaciones únicas que han convertido el escenario del Roig Arena en una experiencia inmersiva. El concierto ha comenzado alrededor de las nueve de la noche con versiones de “Fuga”, “Aria” y “Better Off Alone”, marcando desde el inicio la fuerza híbrida que caracteriza esta gira. Uno de los momentos más aclamados ha sido su versión del popular tema de Rosalía “Berghain”, así como el emotivo homenaje dedicado a Avicii, que ha resonado entre el público.
El espectáculo ha ido alternando pasajes sinfónicos con reinterpretaciones electrónicas de obras clásicas y grandes éxitos contemporáneos. Así, piezas como el “Inverno” de Vivaldi y la “Lacrimosa” de Mozart han adquirido una energía renovada gracias a su electronificación. A ello se han sumado versiones de icónicos temas pop y rock adaptados al lenguaje electrónico, como “Verona” de Muse, un vibrante mashup de “Alive” y “Don’t You Worry Child”, o “Where Have You Been” de Rihanna.
Toda esta propuesta ha ido acompañada de un despliegue visual y lumínico de gran impacto que, desde el inicio del concierto, ha sumergido al público en una atmósfera que alternaba lo épico con lo clásico. La velada ha culminado con una enérgica versión de “Let’s Get It Started” de Black Eyed Peas, poniendo fin a un viaje sonoro que ha cumplido con su objetivo: redefinir los límites del caos musical.
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