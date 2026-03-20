Coque Malla como Mackie Navaja: 'La ópera de los tres centavos' llega al TEM

El cantante y actor Coque Malla protagoniza este fin de semana en València una nueva versión de 'La ópera de los tres centavos', el célebre musical satírico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que llega al escenario del Teatre El Musical con dirección escénica de Mario Vega y dirección musical de Miguel Malla.

El exlíder de Los Ronaldos se pone en la piel de Mackie Navaja, uno de los personajes más icónicos del teatro musical del siglo XX, en una historia que mezcla humor negro y crítica social, acompañados por canciones inolvidables. Estrenada en Berlín en 1928, la obra se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional y en una de las piezas más representativas del teatro político europeo del periodo de entreguerras.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht concibió la obra como una sátira feroz contra el sistema económico y las estructuras de poder. Para ello se inspiró en 'The Beggar's Opera', la parodia musical que el escritor inglés John Gay había estrenado dos siglos antes, pero trasladó la historia al convulso contexto social de la Europa de entreguerras. Con música de Kurt Weill, la pieza combinaba melodías de cabaret, jazz y canción popular con un lenguaje teatral innovador que rompía con las convenciones dramáticas tradicionales.

La versión que este sábado 21 de marzo llega al Teatre El Musical traslada la acción a un Londres sombrío y desigual, marcado por la corrupción y la pobreza. En este escenario, Mackie Navaja es un criminal elegante que se mueve con facilidad entre el mundo del hampa y las élites sociales que se convierte en la figura central de una trama donde los límites entre delincuencia, negocio y poder se difuminan.

La puesta en escena sitúa la acción en un matadero abandonado, un espacio como metáfora de una sociedad en la que la vida humana parece convertirse en mercancía. Fiel al espíritu del teatro brechtiano, el montaje también rompe la distancia tradicional entre escenario y platea: el público no es únicamente un espectador, sino que se le interpela directamente durante la obra para reflexionar sobre los mecanismos de poder que plantea el texto.

Día Mundial del Teatro

La llegada del espectáculo a València se enmarca además dentro de la iniciativa Cap Butaca Buida, que celebra su tercera edición el próximo 21 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. La campaña propone una jornada coordinada para llenar los teatros de la ciudad con funciones simultáneas en distintos espacios escénicos.

El proyecto busca incentivar la asistencia del público a las salas sin recurrir a descuentos generalizados y pretende reivindicar el valor del teatro como experiencia colectiva. Además, incorpora una vertiente solidaria: parte de la recaudación se destinará a The Freedom Theatre, un centro cultural situado en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, que utiliza las artes escénicas como herramienta de educación y desarrollo comunitario.

Así, 'La ópera de los cinto centavos' está producido por Barco Pirata Producciones, Unahoramenos Producciones y el Teatro Pérez Galdós. Entre el equipo artístico destaca el diseñador de iluminación Juan Gómez-Cornejo, galardonado con el Premio Nacional de Teatro, cuya propuesta lumínica contribuye a reforzar el tono oscuro y expresionista de la puesta en escena.

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Con esta nueva producción, 'La ópera de los tres centavos' vuelve a demostrar la vigencia de la mirada crítica de Brecht. Casi un siglo después de su estreno, la historia de Mackie Navaja sigue planteando preguntas incómodas sobre el poder, la desigualdad y la relación entre moralidad y dinero.