Más de 13.000 personas han llenado esta noche el Roig Arena para disfrutar de la primera parada en el recinto valenciano de “La Insurrección Tour”, la gira con la que Dani Fernández repasa los grandes hitos de su carrera e introduce los temas de su último álbum, “La Jauría”. El concierto ha arrancado con una de sus canciones más reconocidas, “Todo Cambia”, seguida de “Clima Tropical”, otro de sus grandes éxitos. El rugido colectivo que ha respondido al enérgico “Valencia, ¿hemos venido a pasarlo bien o no?” lanzado por Dani Fernández ha marcado el tono de una noche cargada de energía.

Uno de los momentos más destacados ha llegado pronto, con un doble homenaje muy aplaudido. Fernández ha versionado “Supersubmarina”, del grupo homónimo, y ha emocionado al público con una sentida interpretación de “Si te vas”, en recuerdo a Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro fallecido el pasado diciembre.

Dani Fernández arrasa en el primero de sus dos conciertos en el Roig Arena. / Levante-EMV

A lo largo del recital han sonado temas como “Si tus piernas”, “Dile a los demás” o “Oaxaca”, este último incluido en “La Jauría”. Todos ellos han sido coreados por los miles de seguidores que abarrotaban el Roig Arena y que han demostrado conocer cada verso de su repertorio. “Disparos” ha precedido la primera de las sorpresas de la noche, cuando Gabi Montes, vocalista de Sexy Zebras, ha subido al escenario para interpretar a dúo “Cariño, suéltate el pelo”. En “La trama principal”, Dani Fernández se ha adentrado en la pista, mezclándose con los asistentes, en uno de los instantes más emocionantes de la noche.

Desde una plataforma en el centro de la pista, el artista ha sorprendido con un íntimo bloque acústico en el que ha interpretado una versión de “Si no te hubieras ido” de Maná y “Y si lo hacemos”. En su regreso al escenario principal, ha llegado la segunda gran sorpresa. El cantante ha invitado al escenario a Carlos Ares, con quien ha versionado “Peregrino”, un tema del cantante gallego. El concierto ha concluido con “Bailemos” y “Me has invitado a bailar”.

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Dani Fernández volverá al Roig Arena el próximo 18 de abril, en una cita que ya ha colgado el cartel de “entradas agotadas”. Tras concluir “La Insurrección Tour”, el artista se tomará un tiempo de descanso para tomar perspectiva y reconectar con la música.