Rosalía, Bad Bunny y Carlos Alcaraz son los 'Héroes de la felicidad' para los españoles

Si la felicidad tuviera una forma en España, sonaría a reguetón, flamenco experimental y el golpe de una pelota sobre una pista de tenis. Bad Bunny, Rosalía y Carlos Alcaraz encabezan el ranking nacional de 'Héroes de la Felicidad', elaborado por el Museo de la Felicidad con la participación de casi 7.000 personas de todas las edades. Son tres rostros reconocibles que encabezan una de las tres fuentes de bienestar que los españoles han elegido: la música, a la que acompaña el apoyo y vínculo familiar y el deporte.

El puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista con 208 votos, seguido muy de cerca por Rosalía (203) y el tenista murciano Carlos Alcaraz (200). Tres perfiles distintos que comparten un rasgo común: generan emociones positivas y conexión con el público. Los encuestados destacan de Bad Bunny su capacidad para “hacer bailar y levantar el ánimo” y su implicación social; de Rosalía, el impacto emocional de su música y su mensaje de empoderamiento; y de Alcaraz, su talento, humildad y actitud optimista que contagia incluso en la derrota.

En cuarta posición aparece el presentador David Broncano, cuyo humor cercano lo convierte en uno de los rostros televisivos más asociados al bienestar cotidiano. El top 10 lo completan nombres como Kylian Mbappé, Taylor Swift, María Corina Machado, Aitana, Mario Alonso Puig y Pablo Motos, reflejando la diversidad de referentes que aportan felicidad a los españoles.

Entre los jóvenes de 13 a 25 años, la música es el motor emocional principal

La felicidad según la edad

El estudio evidencia un patrón generacional claro. En la infancia, el deporte domina como fuente de ilusión, mientras que entre los jóvenes de 13 a 25 años, la música es el motor emocional principal. Entre los 26 y 40 años, la combinación de cultura pop y entretenimiento marca la pauta, y a partir de los 41 años la televisión y la divulgación cobran mayor protagonismo. Entre los mayores de 60, el deporte vuelve a ser símbolo de optimismo, con Alcaraz como referente destacado.

Familia: el pilar del bienestar

Por encima de celebridades y récords deportivos, los españoles siguen valorando las relaciones personales. Por tercer año consecutivo, la familia se mantiene como la principal fuente de felicidad (34%), seguida por los amigos (12,6%), las aficiones (12,2%) y los viajes (11,1%). Su importancia crece con la edad, alcanzando casi el 47% entre los mayores de 60 años.

“Cada generación tiene sus referentes, pero la base de la felicidad sigue siendo la misma: los vínculos personales. La familia y los amigos aparecen de forma constante en todos los grupos”, explica Pablo Claver, director del Museo de la Felicidad.

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El ranking forma parte del III Estudio sobre la Felicidad en España, basado en más de 9.000 mensajes de visitantes recogidos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Los resultados se presentaron ayer jueves 19 de marzo durante el Festival Mundial de la Felicidad en Las Rozas, coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que vuelve a situar el bienestar emocional en el centro del debate público.