El bosque se convierte en auditorio en la ruta 'Sabinas sonoras', un paseo con música en directo en la Puebla de San Miguel

La naturaleza lo cura casi todo y pocas sensaciones tan reparadoras como caminar a través de un bosque. Si a ese sentimiento se le puede añadir una banda sonora, la experiencia puede ser casi mágica. Es lo que se propone en 'Sabinas sonoras', una ruta que convierte el bosque del Sabinar de las Blancas, en el Rincón de Ademuz, en un escenario donde el ecosistema y las partituras dialogan sin estridencia.

Este paseo musicalizado se celebrará el 22 de marzo y coincide con el Día Internacional de los Bosques. Este año, además, es especial porque este enclave ha sido elegido Bosque del Año 2026 en España, un reconocimiento otorgado por la organización Bosques sin Fronteras gracias a la votación popular. La distinción no premia únicamente su belleza, sino también su historia y su relación con el territorio a lo largo de generaciones.

“Queríamos poner en valor el bosque de Puebla de San Miguel aprovechando que ha sido elegido mejor bosque del año”, explica Antón Civera, director de la Sociedad Musical de Ademuz e impulsor de la iniciativa. “Siendo músicos, y con la necesidad de generar actividades de ocio más allá del móvil y las plataformas, pensamos que fueran los propios músicos quienes generaran esta experiencia entre la naturaleza y la música”.

Así, este domingo se celebrará esta ruta de siete kilómetros (ida y vuelta) que se plantea desde la organización como una experiencia sensorial donde cada parada del camino tendrá su propia música. La caminata comenzará a las 9:30 horas desde la Casa Forestal y, a partir de las 11, arrancarán las actuaciones.

El Sabinar de las Blancas en la Puebla de San Miguel, en el Rincón de Ademuz. / A.C.

El sabinar crece en condiciones casi extremas: a unos 1.500 metros de altitud, sobre un suelo pedregoso, castigado por el viento, el frío y la sequía, pero resiste. Las sabinas albares, algunas con más de 350 años, se elevan con troncos retorcidos y vetas blanquecinas que parecen esculpidas por el tiempo, desafiando al paso de los siglos bajo uno de los cielos más limpios de la península.

En este ecosistema, todo está conectado. El pastoreo tradicional, por ejemplo, ha sido clave para su conservación: el paso del ganado evita la competencia de otras especies y fertiliza el suelo, contribuyendo a la supervivencia de estos árboles monumentales. No es solo un bosque, es un equilibrio vivo.

Música entre sabinas

Sobre ese paisaje austero y poderoso se construye la propuesta de 'Sabinas Sonoras'. “Hemos aunado bosque y música para ver si están en sintonía, siempre respetando el impacto sonoro, porque es una microrreserva, por lo que decidimos que la batucada sería una vez llegáramos de vuelta al pueblo”, señala Civera.

La ruta partirá desde la Casa Forestal y avanzará hasta el sabinar con distintas paradas en las que los solistas de la Sociedad Musical de Ademuz irán desplegando pequeñas piezas musicales. “Habrá cuatro paradas: empezaremos con dos saxos y después dos cuartetos, uno de madera y otro de metal”, detalla.

La Hot Brass Band y el Coro Polifónico de la Sociedad Musical de Ademuz. / L-EMV

Lejos de un formato de concierto convencional, aquí la música aparece y desaparece entre los árboles, se mezcla con el viento y acompaña el paso de los caminantes. Al llegar al sabinar tendrá lugar una actuación más completa: “Allí haremos una intervención más pequeña con Hot Corner Brass, con un estilo más europeo, y también actuará la coral de la sociedad musical”, explica.

El repertorio tampoco será casual. “Con el coro estamos trabajando canciones de los años 70 adaptadas a nuestro estilo, con la idea de poder interpretarlas también este verano. Y con Hot Corner Brass hemos adaptado piezas de pop y rock, llevadas a nuestro formato”, apunta. La propuesta incluye además un hilo narrativo, "porque añadimos anécdotas, historias en torno a las canciones y creamos una historia que las va uniendo".

Mapa del Sabinar de las Blancas.

El cierre llegará ya en Puebla de San Miguel, donde la batucada Somusbatu devolverá el pulso festivo al pueblo tras la inmersión en el bosque.

Cultura y territorio

La iniciativa, impulsada por la Sociedad Musical de Ademuz, conecta dos de los grandes valores del territorio: el patrimonio natural y la tradición musical de la comarca. Y lo hace, además, en diálogo con el propio parque natural, que se ha encargado de supervisar las actividades previstas y marcar los límites para no molestar en el ecosistema.

La idea surgió hace apenas unas semanas, casi de manera orgánica: “Subimos hace unos veinte días y, viendo que el 21 de marzo era el Día de los Bosques, pensamos en hacer algo entre sabinas milenarias. Fue el parque quien nos propuso que lo convirtiéramos en una ruta”.

Porque en un lugar como el Rincón de Ademuz, donde la despoblación y el aislamiento siguen marcando el día a día, propuestas como esta no solo invitan a visitar, sino también a comprender.

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El sabinar de las Blancas no es un bosque espectacular en el sentido más obvio: no tiene la exuberancia de otros paisajes ni la monumentalidad de los grandes parques nacionales. Su valor se basa en la resistencia, el equilibrio y la relación entre la naturaleza y la comunidad. Y, por un día, también en su capacidad para sonar.