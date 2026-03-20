Los teatros valencianos se unen para 'olvidarse' de las butacas vacías

Vivir el teatro tiene una parte existencial. Desde las tablas se proyectan risas, silencios, conexiones con el imaginario o, sencillamente, una atmósfera que hace de estos espectáculos algo vibrante, especial, único. Porque -decía en una entrevista reciente con este diario una reconocida actriz como Lola Herrera- para "sentir algo especial, tiene que ser en vivo y en directo". Y, para lograrlo, el interior de las salas se acaba convirtiendo en el mejor escenario. Con el objetivo de que estas se llenen de público, este sábado 21 de marzo desembarcará en los teatros de la Comunitat Valenciana 'Cap Butaca Buida'. O lo que es lo mismo, una iniciativa impulsada desde el sector para llevar las artes escénicas de calidad a enclaves de la autonomía de manera simultánea y que el cartel de 'sold out' -tan de moda últimamente- llegue a las tablas.

Los teatros de la Comunitat, preparados para Cap Butaca Buida / Levante-EMV

Como explica María Ángeles Fayos, presidenta de la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid), esta tercera edición -la segunda en la que participa el ecosistema valenciano, que el año pasado tuvo un "teatro piloto"- se erige como "una campaña muy necesaria porque los teatros sin público no pueden existir y lo que se pretende es que el día 21 de marzo se llenen todas las salas de teatro" para "celebrar" la próxima llegada de la Semana Mundial del Teatro. En concreto, la Comunitat Valenciana tendrá en esta ocasión hasta 20 teatros públicos y privados adheridos -la mayoría, 17, en València-, de La Màquina al Flumen, del Olympia a La Rambleta o el TEM, entre otros.

Fuerte compromiso valenciano

"Es un dato que evidentacia el fuerte compromiso del tejido escénico valenciano con esta jornada de reivindicación del teatro como bien cultural esencial", añadía la responsable de Avetid, la entidad que coordina en la Comunitat Valenciana la adhesión a una idea que partió de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y que, a nivel nacional, incluye en esta edición 236 teatros y 266 espectáculos. Como añade Toni Arbalejo, vicepresidente de la asociación catalana y portavoz de 'Cap Butaca Buida', esta "es una campaña para el público, para que nos vengan a ver, porque al final hacemos teatro para eso". "La implicación creciente de la Comunitat Valenciana consolida el proyecto como una iniciativa cada vez más abierta, conectada y representativa de la pluralidad escénica de los territorios que participan", remarca.

Y es que este sábado se podrá disfrutar de teatro, de música, de títeres y de danza, una mezcla variada y transversal del sector, que en la parte pública -como señaló durante la presentación de la iniciativa a inicios de mes en La Nau la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora- tendrá un "sello común: las cuatro propuestas con las que participamos en las tres provincias son de creación valenciana, poniendo así en valor el talento, la capacidad creativa y la solidez de nuestras compañías y profesionales".

En algunos teatros, para incentivar la asistencia se aplican descuentos en las entradas a los espectáculos y, una parte de la recaudación, se destinará a The Freedom Theatre, un centro cultural en el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania.

El proyecto hace hincapié en el valor simbólico y social del teatro como espacio de encuentro, emoción y convivencia, reivindicando la vivencia escénica como una experiencia transformadora. Más de 71.000 personas lo vivieron en primera persona la pasada edición y ahora esa cifra tiene el reto de crecer gracias a la unión de salas de la Comunidad Valenciana, pero también de las de las Islas Baleares o el Casal Catalán de Buenos Aires, que también se estrenan en esta iniciativa.

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Los espectáculos

La programación incluye propuestas teatrales como ‘La noche de Succo’ (Teatro Círculo), ‘El aguante’ (Arniches), ‘Menospausia’ (Teatre Patraix), ‘El tamaño (del amor) importa’ (Flumen), ‘Tributo’ (Palau de Congressos de Peñíscola), ‘El agua de Valencia’ (La Rambleta), ‘Mapache’ (Rialto), ‘Si alguna vez hubo un nosotros’ (Talia) o ‘Woman On Black’ (Artea Espai); producciones musicales como ‘Goya. La melodía de una leyenda’ (Olympia) o ‘La ópera de los tres centavos’ (TEM); y formatos híbridos y de proximidad, como ‘Un encuentro más allá de las canciones’ (Sala Russafa), ‘Cuerdas y voces’ (La Màquina) o ‘Salve monstera’ (Sala Bing Bang). También habrá danza y creación contemporánea, con piezas como las de (Re)Migrats Dansa (Espai Inestable), ‘Mata baja’ (Sala Carme) o ‘The Death at the Club’ (La Mutant); y las obras familiares ‘Los tres cerditos’ (La Estrella-Sala Petxina), ‘Ratones de colores’ (La Estrella-Sala Cabanyal) y ‘Boira’ (Principal de Castelló).