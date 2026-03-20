Una valenciana en el universo Almodóvar

La nueva película de Pedro Almodóvar, ‘Amarga Navidad’, cuenta con presencia valenciana en su reparto. La actriz Belén Riquelme (Valencia, 1975), con una trayectoria consolidada entre cine, televisión y teatro, forma parte del nuevo largometraje del cineasta manchego.

En Amarga Navidad, la actriz aparece en una de las secuencias que abren la historia, ambientada en la recepción de urgencias de un hospital durante la noche de Navidad. La escena, construida a partir de una situación cotidiana que se desplaza hacia un lugar inesperado, introduce ese equilibrio entre tensión y humor tan reconocible en el cine del director. “Trabajar con Pedro Almodóvar ha sido una experiencia muy especial. Es un director muy preciso, pero también muy intuitivo y generoso con los actores. He sentido una conexión muy bonita en el trabajo de la escena y todo ha fluido con mucha naturalidad. Me ha impresionado mucho cómo dirige desde la mirada y la verdad de los personajes”, explica Belén Riquelme.

Una trayectoria entre cine independiente, televisión y creación escénica

Belén Riquelme ha desarrollado su carrera entre el cine independiente, la ficción televisiva y el trabajo escénico. Sus primeros trabajos en cine estuvieron vinculados al movimiento Little Secret Film, una iniciativa que impulsó nuevas formas de producción audiovisual en España. Dentro de este contexto participó en proyectos como La lava en los labios, dirigida por el crítico y cineasta Jordi Costa.

Belén Riquelme aparece en Amarga Navidad / Levante-EMV

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintos realizadores del panorama español, entre ellos Carlos Márquez-Marcet y José Luis García Berlanga Jr., y ha participado en diversas producciones para televisión y plataformas.

Entre sus trabajos más recientes destacan su participación en la serie Cardo, creada por Ana Rujas y producida por Suma Content para Atresplayer, así como su presencia en la serie Nails, disponible en SkyShowtime.

Paralelamente a su trabajo audiovisual, Riquelme desarrolla proyectos escénicos propios. Es creadora e intérprete de Limbo Cabaret, un espectáculo que combina interpretación, música original y estética cabaretera y con el que ha girado por diferentes salas y teatros de España.

En Valencia ha participado en numerosas producciones teatrales. Entre ellas destaca el biopic escénico El amor de mis amores, dirigido por Juli Disla, donde dio vida a la icónica vedette valenciana Rosita Amores, compartiendo escenario con la propia artista.