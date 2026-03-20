Vetusta Morla vuelve a València: cuándo y dónde actuarán

Vetusta Morla vuelve a los escenarios y ha incluido a València en una gira más que esperada por sus fans. Así, la banda hará parada en el Roig Arena con 'Gira de vuelta. Canciones de ida', con una nueva propuesta de la banda en la que se incluirán nuevos temas e incluirán los clásicos que les llevaron hasta lo más alto. La formación madrileña de indie rock retoma así los conciertos tras el paréntesis que iniciaron en 2024.

¿Cuándo es el concierto de Vetusta Morla en València?

El grupo volverá a los escenarios con este recorrido por el país que prevé agotar entradas. En concreto, Vetusta Morla actuará en València con un concierto en el Roig Arena el 9 de octubre de 2026, en el día de la Comunitat Valenciana.

Vetusta Morla durante su concierto en Icónica / Manu Suá

La banda anunció hace tres días su regreso con el siguiente mensaje: “Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay ‘algo. Ese ‘algo’ es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve”.

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