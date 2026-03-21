El talento artístico de Esther López Barceló

La que fuera diputada de EUPV en las Corts Valencianes, Esther López Barceló, da muestras en las redes sociales de su gran talento artístico. Tras ahondar durante años en todo lo relacionado con la memoria histórica y escribir varios libros, la expolítica de izquierdas sorprende de vez en cuando a su público con una serie de retratos de personas conocidas que son para quitarse el sombrero.

El último, el de la actriz recientemente fallecida Gemma Cuervo.

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Gemma Cuervo. / L-EMV

López Barceló ha dibujado retratos de, entre otras, Marisa Paredes, Teresa León, Manolita del Arco y Tomasa Cuevas.