Alfons Cervera presenta en València su última novela 'Singapur'
El autor valenciano presenta en la librería Arribada Llibres del centro de la ciudad su libro, que se basa en un relato propio escrito en 1987 en el que se combina la marginalidad, la amistad o el amor
Echar la mirada atrás, nada menos que casi cuatro décadas, para recuperar un relato y usarlo como esa base necesaria para hacer una novela. Así fue como nació 'Singapur', la última novela (Piel de Zapa, 2025) publicada por el escritor Alfons Cervera y que desde las 19 horas de este lunes está siendo presentada en el centro de València, en concreto en la librería Arribada Llibres, en compañía del autor.
Un libro que, casi 40 años después, toma como punto de partida un relato de un folio -'Rata'- publicado en 1987 por Cervera dentro de otra novela como 'La ciudad oscura'. Aquel texto tenía ya a dos jóvenes -"cogidos por la droga, por la heroína" como el propio autor explicó en una entrevista con este diario- como protagonistas -entre ellos Lola, más conocida como Singapur por una canción de Tom Waits- y estos son recuperados y expandidos hasta convertirse en mucho más. Porque de esas líneas iniciales nace una crónica coral de los barrios periféricos, la marginalidad, la amistad, la música, la memoria democrática y la historia reciente de España.
Dedicado a José Luis Falcó
"'Singapur' es un relato sobre lo difícil que resulta vivir para alguna gente, sea en el tiempo que sea. También sobre la amistad que surge en los espacios de la precariedad. Y de la necesidad de no perder los sitios de donde venimos y de quienes en esos sitios nos enseñaron la dignidad. Pero por encima de todo, me gusta pensar que "Singapur" es una historia de amor", afirmaba el propio Cervera en aquella entrevista sobre la publicación de un libro que tiene entre sus dedicatorias a una persona desaparecida, como es su amigo el poeta José Luis Falcó, que falleció el pasado 6 de enero.
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