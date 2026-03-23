La Berklee Valencia estrena una nueva temporada del ciclo ‘Un lago de conciertos’ en les Arts i les Ciències

La Ciutat de les Arts i les Ciències y Berklee Valencia dan comienzo a una nueva temporada de ‘Un Lago de Conciertos’, el ciclo de actuaciones gratuitas interpretadas por estudiantes de esta escuela de música. Las primeras de estas interpretaciones al aire libre y de libre acceso serán el 26 y 27 de marzo, a partir de las 19 horas. Según ha desvelado la Generalitat en un comunicado, las sesiones musicales se celebrarán en el escenario instalado en los exteriores del Museu de les Ciències, en el paseo norte adyacente a los Jardines del Turia, y conforman un programa de ocho fechas durante la primavera. Además de citas de esta semana, están previstas actuaciones los días 9, 10, 16, 17, 29 y 30 de abril, siempre a las 19.00 horas.

Estudiantes de más de 40 países

Los protagonistas de estas veladas serán estudiantes de Berklee Valencia procedentes de más de 40 países, que presentarán una amplia variedad de estilos musicales, desde el jazz, blues y soul hasta músicas del mundo, flamenco, folk, funk y jazz latino.

El ciclo 'Un Lago de Conciertos', que cuenta con el apoyo de BBVA, ofrece al público la oportunidad de disfrutar del talento emergente, en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, consolidándose como una de las citas musicales al aire libre más destacadas de la primavera en València.

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Ciclo en 2025

Durante la segunda mitad del año pasado, ya se celebró otro ciclo que dio comienzo el 29 de agosto de la mano del profesorado de Berklee Valencia. Iván Cebrián, Santi Greco, Viktorija Pilatovic, Perico Sambeat, Israel Sandoval, Mariano Steimberg y Joshua Wheatley presentaron así una selección de sus composiciones originales, con influencias del jazz o la música del Mediterráneo, entre otros.