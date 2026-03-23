El flamenco regresa al Teatre Talia con cuatro conciertos y un homenaje a Parrita

El XVII Ciclo de Panorama Flamenco da el pistoletazo de salida a la primavera. Como cada mes de marzo, el Teatre Talia presenta, junto a Mestizarte Events, una nueva edición de este ciclo, marcada una vez más por el diálogo constante entre tradición e innovación.

Se trata de una cita ya consolidada en la programación del teatro, que reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama actual, así como propuestas que exploran nuevos lenguajes dentro del flamenco y acercan el género a públicos diversos.

Mercedes Ruiz & Santiago Lara

El ciclo arranca este martes 24 de marzo con Dual. Mercedes Ruiz & Santiago Lara, un espectáculo íntimo de guitarra, música y baile en el que ambos artistas, jerezanos y referentes del flamenco contemporáneo, despliegan una complicidad forjada a lo largo de más de 25 años de trayectoria compartida.

La programación continuará el 21 de abril con Goya Live Art, una propuesta escénica que invita al espectador a adentrarse en el universo del pintor a través de un viaje inmersivo en el que el flamenco dialoga con la fuerza del imaginario popular y la cultura gitana.

Paco Soto / Levante-EMV

La Mesa Redonda

El 12 de mayo será el turno de La Mesa Redonda, el nuevo trabajo del guitarrista Paco Soto: un proyecto que transita entre el flamenco, el jazz y las músicas del mundo, reflejo de un recorrido artístico que va de Tánger a Nueva York.

El ciclo proseguirá el 16 de junio con Otra piel, una propuesta íntima y contemporánea en la que la bailaora valenciana Sandra Ruiz plantea un viaje escénico en torno a la identidad, la tradición y la transformación. Acompañada por un elenco musical, la obra entrelaza danza, música y palabra en un discurso emocional que abre el flamenco a nuevos lenguajes, como el jazz.

Tributo a Parrita

Como broche final, el 14 de julio, el Teatre Talia acogerá el Homenaje Tributo a Parrita, un encuentro concebido desde el respeto y la admiración por artistas flamencos valencianos para celebrar la huella de una figura imprescindible y mantener viva su música.

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Con esta nueva edición de Panorama Flamenco, el Teatre Talia reafirma su compromiso con la difusión de este género, a través de una programación que pone en valor tanto la raíz como la evolución del flamenco en la escena actual.