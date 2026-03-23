La gastronomía valenciana suma más brillo con 24 nuevos Soletes Repsol: La lista completa
Con los nuevos añadidos, un total de 344 establecimientos de la Comunitat ya cuentan con este reconocimiento dentro de unas propuestas que incluyen desde gastro en los que se puede dormir a jóvenes negocios y sitios en la naturaleza
Solo 48 horas después de que hayamos dado la bienvenida a la primavera, la Comunitat Valenciana ve como un nuevo brillo, de referencia pero no por ser 'caluroso', deslumbra desde este lunes a más de una veintena de restaurantes, bares, cafeterías o terrazas repartidos por toda la geografía de la autonomía. Y es que, según se ha desvelado esta misma mañana en un acto en Tarragona, son hasta 24 los establecimientos valencianos -dentro de un añadido que supera los 300, con "restaurantes de cocina tradicional y casas de comida dentro de parques naturales" como grandes añadidos- que reciben en este 2026 un Solete de Primavera dentro de la Guía Repsol.
Casi 350 Soletes valencianos
Con ellos, son ya casi 350 -concretamente, 344- los enclaves de la Comunitat que cuentan con esta calificación que se puso en marcha en 2021 y que distingue "propuestas apetecibles, solventes y asequibles que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano". "Se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local", añaden desde la entidad.
En concreto, la nueva lista publicada -que está "pensada para sacar todo el partido posible a las próximas escapadas" esta Semana Santa- se compone en el caso valenciano de:
- Valencia: Dentro de la provincia, se ha elegido a ‘Bayarri’, ‘Casa El Famós’, ‘Cocleque’, ‘La Barraquita Beach Club’, ‘La Chingada’, ‘Legado’, ‘Mengem’, ‘Somos Raro’, ‘Timoteo Gastrobar’ y ‘Trattoria Piemontese’ ubicados en la capital valenciana, además de ‘La Caseta Gastrojardí’ (Bellreguard).
- Castellón: En Castelló de la Plana, los escogidos son ‘Barriga’, ‘Le Clos Celler’ y ‘Taverna L'Ovella Negra’; en La Vall d'Uixó, ‘El Guano’; ‘Lola’ (Morella); ‘Madre Superiora’, (Benicàssim); ‘Pau’ (Benicarló), y ‘Ramsol’ (Xert).
- Alicante: Por último, en la provincia alicantina, se ha otorgado un Soleta a ‘Cervezas Althaia’, en Altea; ‘Donde la Dulce’, en Denia; ‘La Manta al Coll’, en Facheca; ‘Pensión Mariola’, en Agres, y ‘Sur’, en Jávea.
"Con ganas" esta Semana Santa
La gala de conocimiento de estos Soletes se ha producido en el Teatro Auditorio de Alcanar y ha sido presentada por el artista Roberto Vara. Allí María Ritter, directora de Guía Repsol, ha enfatizado que los Soletes de Primavera se van a coger "con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”.
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