La gastronomía valenciana suma más brillo con 24 nuevos Soletes Repsol: La lista completa

Solo 48 horas después de que hayamos dado la bienvenida a la primavera, la Comunitat Valenciana ve como un nuevo brillo, de referencia pero no por ser 'caluroso', deslumbra desde este lunes a más de una veintena de restaurantes, bares, cafeterías o terrazas repartidos por toda la geografía de la autonomía. Y es que, según se ha desvelado esta misma mañana en un acto en Tarragona, son hasta 24 los establecimientos valencianos -dentro de un añadido que supera los 300, con "restaurantes de cocina tradicional y casas de comida dentro de parques naturales" como grandes añadidos- que reciben en este 2026 un Solete de Primavera dentro de la Guía Repsol.

Casi 350 Soletes valencianos

Con ellos, son ya casi 350 -concretamente, 344- los enclaves de la Comunitat que cuentan con esta calificación que se puso en marcha en 2021 y que distingue "propuestas apetecibles, solventes y asequibles que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano". "Se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local", añaden desde la entidad.

En concreto, la nueva lista publicada -que está "pensada para sacar todo el partido posible a las próximas escapadas" esta Semana Santa- se compone en el caso valenciano de:

Valencia : Dentro de la provincia, se ha elegido a ‘Bayarri’, ‘Casa El Famós’, ‘Cocleque’, ‘La Barraquita Beach Club’, ‘La Chingada’, ‘Legado’, ‘Mengem’, ‘Somos Raro’, ‘Timoteo Gastrobar’ y ‘Trattoria Piemontese’ ubicados en la capital valenciana, además de ‘La Caseta Gastrojardí’ (Bellreguard).

: Dentro de la provincia, se ha elegido a ‘Bayarri’, ‘Casa El Famós’, ‘Cocleque’, ‘La Barraquita Beach Club’, ‘La Chingada’, ‘Legado’, ‘Mengem’, ‘Somos Raro’, ‘Timoteo Gastrobar’ y ‘Trattoria Piemontese’ ubicados en la capital valenciana, además de ‘La Caseta Gastrojardí’ (Bellreguard). Castellón : En Castelló de la Plana, los escogidos son ‘Barriga’, ‘Le Clos Celler’ y ‘Taverna L'Ovella Negra’; en La Vall d'Uixó, ‘El Guano’; ‘Lola’ (Morella); ‘Madre Superiora’, (Benicàssim); ‘Pau’ (Benicarló), y ‘Ramsol’ (Xert).

: En Castelló de la Plana, los escogidos son ‘Barriga’, ‘Le Clos Celler’ y ‘Taverna L'Ovella Negra’; en La Vall d'Uixó, ‘El Guano’; ‘Lola’ (Morella); ‘Madre Superiora’, (Benicàssim); ‘Pau’ (Benicarló), y ‘Ramsol’ (Xert). Alicante: Por último, en la provincia alicantina, se ha otorgado un Soleta a ‘Cervezas Althaia’, en Altea; ‘Donde la Dulce’, en Denia; ‘La Manta al Coll’, en Facheca; ‘Pensión Mariola’, en Agres, y ‘Sur’, en Jávea.

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"Con ganas" esta Semana Santa

La gala de conocimiento de estos Soletes se ha producido en el Teatro Auditorio de Alcanar y ha sido presentada por el artista Roberto Vara. Allí María Ritter, directora de Guía Repsol, ha enfatizado que los Soletes de Primavera se van a coger "con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”.