Nadine Sierra, la nueva diva de la lírica, regresa a Les Arts de València tras 10 años

La soprano estadounidense Nadine Sierra, acompañada al piano por Bryan Wagorn, actuará el jueves en Les Arts donde interpretará algunos de las arias de papeles y obras más emblemáticas de su carrera ( la Sala Principal (19.30 h).

Nadine Sierra, que actualmente está considerada la nueva gran diva del circuito internacional, debutó en Les Arts en 2014, poco después de su victoria en el XIII Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé. Su presentación tuvo lugar ese año con el papel de Norina en Don Pasquale, de Donizetti, y Tytania en A Midsummer Night’s Dream, de Britten en 2016, que marcarían el inicio de una espectacular carrera.

La artista norteamericana regresa a València, 10 años después, convertida en una de las más rutilantes estrellas de la lírica, con compromisos en los principales teatros y festivales, que se han rendido ante sus colosales interpretaciones en títulos como La traviata, Rigoletto o La sonnambula.

Aclamada por la belleza de su voz, su canto elegante y refinado, así como por su arrolladora presencia escénica, Nadine Sierra encarna el carisma y el glamour de las grandes estrellas de la lírica. La cantante norteamericana reserva la primera parte de su recital en Les Arts a su faceta como intérprete de ópera, con títulos como Don Pasquale, de Donizetti; Le nozze di Figaro; de Mozart, o La bohème y La Rondine, de Puccini.

Tras el descanso, la soprano de Florida propone un recorrido por sus raíces latinas, así como sus vínculos con la cultura española, con un repertorio que incluye Cuatro madrigales amatorios del valenciano Joaquín Rodrigo, Melodiasentimental, de Heitor Villa-Lobos, o ‘Me llaman la primorosa’, de El barbero de Sevilla, de Gerónimo Giménez. La canción popular latinoamericana protagonizará otro de los momentos clave de la velada, con tres de las composiciones más populares del género: Bésame mucho, Estrellita y Cielito lindo.