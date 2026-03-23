Música valenciana en el formato que sea

Según datos facilitados por la industria discográfica, el disco de vinilo fue el formato físico más vendido en 2025, superando por primera vez los dos millones de unidades. Promusicae dice que las ventas de elepés representan un 69,2 por ciento del mercado, mientras que el CD se queda con un nicho del 30,3. El casete queda relegado a un puesto meramente testimonial. Las ventas en físico no paran de crecer pero, pese a ello, la parte del león se factura en formatos digitales a través de plataformas como Spotify. Puesto el marco, cada uno sale en la foto como puede o le dejan y saca su música atendiendo a factores de todo tipo: económicos, de prestigio, sentimentales o racionales. Y con mucho esfuerzo y muy pocas esperanzas de recuperar lo invertido. Así que, como oyentes, tenemos mucho que agradecer a nuestros artistas, lo hagan como lo hagan.

Maronda ha vuelto a la palestra con un doble single digital. El largo ya está grabado pero, con las actuales tendencias de escucha, renta más ir sacándolo por fascículos. Previene así el olvido al que se ve abocada una obra si la sacas de golpe y no tienes una ilimitada capacidad de promoción, con el desembolso que ello supone. Y gracias, ya les digo, porque los hay que afrontando lo mismo dejan el disco en un cajón y tal día hará un año. En ‘El amor brujo’ y ‘La virgen de agosto’, Pablo y Marc demuestran que han vuelto al camino de las melodías alambicadas y la producción colorista tras el crudo ‘Canciones de vino y siembra’. Guitarras eléctricas, paisajes difuminados y carácter psicodélico a lo Flaming Lips adelantan un disco muy esperado por todos sus seguidores. Ya se verá en que soporte acaba existiendo, pero apunta a maravilla.

Por su parte, Mr Sanchez ha publicado a lo largo de su carrera en elepé, cedé, streaming y hasta en pincho USB. Hace unas semanas ponían a correr en redes el videoclip de su nueva canción, ‘Sobre plata’, una muestra de la facilidad que tiene Darío Sánchez para relatar con garbo cualquier historia vital, por truculenta que pueda ser. Aires aflamencados de española, cajón y castañuelas para una trama de sabor quinqui y olor de aluminio quemado, indigencia y talego, sin abandonar la métrica del pop de guitarras con tintes alternativos y, en esta ocasión, algo lisérgicos. Y vuelven a la carretera con más de media docena de fechas, una alegría.

A los que podremos ver este próximo sábado en la sala Moon es a Mundo, que ya llevan publicadas dos canciones en 2026. Los de Jose Esteve prometen disco nuevo antes de verano, dos años después de aquel colosal vinilo que fue ‘Planeador’. Por ahora podemos disfrutar de su manera de entender el pop como un brillante vehículo de expresión y entretenimiento lleno de melodías vibrantes y arreglos vivaces en ‘Satélite’ y ‘Camisas de festival’. La primera pone a bailar al más muermo con esos graves y esos coros juguetones, la segunda va en clave de medio tiempo con guitarras crujientes y la voz meliflua y seductora de Maite López acaparando protagonismo. Qué buenos son.

Lo de Samuel Reina no tiene nombre. Se le arraciman las canciones, se le caen los discos del bolsillo. Un desprecio por la industria musical absoluto. Decir que va a contracorriente sería reconocer que existe una corriente contra la que ir y él está por encima de esas consideraciones porque vive en otra realidad, en otra dimensión. Acaba de publicar ‘Manual de amor en modo oscuro’, otra fascinante puñalada al universo. Un elegante lamento de orgulloso perdedor rebosante de arte, un disco inteligentísimo abanicado por un sinfín de músicas contemporáneas que van desde el folk hasta lo industrial pasando por el desenfado juvenil y urbano. Utiliza un exuberante castellano para amontonar imágenes grotescas, sexys, chuscas, divinas y sórdidas a través de magníficos juegos de palabras y otros potentes recursos literarios con visión conceptista.

El disco es la expresión de un alma que no se asoma al abismo, sino que hace años acampó en su fondo. Y esa voz (esa voz, Señor) emocionante y colmada de personalidad y belleza que es enchufarte los auriculares en las orejas y abandonar astralmente el autobús, el rojo de la EMT y el de la vida, tan llenos de ordinariez. Ese es su soporte, el digital, intangible y fantasmal.

Escucharlo tan cercano y pese a todo tan imperfecto, tan quebradizo y tan urgente te deja el cuerpo de jota, pero con la sensación de que su ruina es más hermosa que mil números uno en cualquier lista de ventas. n