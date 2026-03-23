Si Trump fuera Orlando…

Podría imitar el desnortado guerrero Donald Trump el ejemplo de Orlando, y, tal como hace el caballero protagonista del poema épico de Ludovico Ariosto convertido en 1733 en ópera por el genio de Händel, colgar “hierros y espadas” para entregarse a las alegrías y penas del amor y del desamor. Surcaba este sueño por la cabeza durante la formidable interpretación en versión de concierto disfrutada la tarde del domingo en el Palau de Les Arts, consagrado ya como templo händeliano de referencia. En este gris tiempo de guerras, zozobra e incertidumbre, Händel y su humanísimo Orlando son luz y referencia.

Tras las excepcionales funciones de Guilio Cesare in Egitto, el maestro Mark Minkowski ha prorrogado su apoteosis händeliana en el Palau de Les Arts con este Orlando sin escena, pero con efectivo sentido teatral, que mantiene idénticas fascinaciones. La conjunción de un reparto vocal ideal en sus cinco protagonistas; de una orquesta tan cuajada en estas lides como Les Musiciens du Louvre, y un Marc Minkowski que vive, transpira, anima y concierta los tres actos con pericia, entusiasmo y sentido estilístico, convirtieron el concierto en acontecimiento tan puntero como las recientes funciones de Giulio Cesare.

“Gracias por este mes de felicidad en València”, dijo un Minkowski visiblemente encantado en medio de la apoteosis de aplausos y bravos con la que el público que colmó las localidades de la ópera valenciana premió la noche. De felicidad “händeliana”, le faltó precisar al maestro francés, cuyo vínculo con el Palau de Les Arts se inició ya en enero de 2022, cuando dirigió cuatro funciones de Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Concierto de Orlando en Les Arts / Miguel Lorenzo

No ha sido la primera vez que la ópera Orlando recala en la escena de Les Arts. Ya en 2008 Helga Schmidt la programó, en funciones dirigidas por Eduardo López Banzo, con el contratenor Bejun Mehta en el rol titular. En esta ocasión, Minkowski ha optado para el papel de Orlando por una mezzosoprano, mientras que el del príncipe Medoro -que en las funciones de 2008 fue defendido por la mezzosoprano valenciana Silvia Tro Santafé-, ha sido ahora asignado a un contratenor.

Exultante de voz, expresión e intención la mezzosoprano francesa Aude Extrémo protagonizó un Orlando cuyo poderío vocal sirvió y se plegó a la asombrosa transformación del personaje. Desde el guerrero victorioso -“Fammi combattere”-, al hombre vulnerable que cae en la locura y el delirio victima frágil del desamor, su interpretación fue un caudaloso torrente de facultades, entrega y virtuosismo vocal. “Non so scherzar col foco”, dice en su alucinante dúo con la asombrada Dorinda. “El amor es como un viento, que vuelve loco al cerebro”, le responde la joven pastora en “Amor è qual vento”, la ligera pero reflexiva aria que canta en el tercer acto, muy bien encarnada y cantada por la soprano alemana Alina Wunderlin. De libro cómo en el cierre del segundo acto la Extrémo perfiló, matizó y enfatizó el “Gia latra Cerbero”.

La soprano rumana Ana Maria Labin dio vida a una camaleónica y bien delineada Angelica, cuya catadura vocal y dramática quedó ya perfectamente marcada en su primera y delicada aria, “Verdi piante erbette liete”. Por su parte, el contratenor ucranianoYuriy Minenko bordó un Medoro de referencia, con una vocalidad natural, homogénea y siempre afinada. Completó tan estupendo quinteto solista el bajo-barítono inglés Edward Jowle (Zoroastro), quizá el punto menos sobresaliente del reparto, pero que salió bien airoso en su encarnación del mago Zoroastro, ya desde el principio de la ópera, en la enigmática aria “Gieroglifici eterni”, y más particularmente en la conocida y exigente aria “Sorge infausta”.

Les Musiciens du Louvre, conjunto fundado por el propio Minkowski en 1982, revalidó la acreditada calidad de todas y cada una de sus secciones, desde unas trompas naturales de sonido redondo y seguro, a la concertino y el resto de una cuerda homogénea y dúctil, que transita desde la más fina sedosidad a expresar con punzante rotundidad los episodios más extremos y ásperos.

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Todo lo concertó Minkowski con esa manera suya de dirigir, tan peculiar e impulsiva, en la que el gesto vehemente, básico y rudo, es portador asombroso del mayor refinamiento y sutileza. Al acabar el concierto, y salir de Les Arts, la noche, iluminada por una luna minúscula, acariciaba las sensaciones. Pero allá, en Oriente Próximo, esa misma luna era testigo de la barbarie de la condición humana. Definitivamente, y visto lo visto, Trump jamás será el guerrero que dejó el hierro para ser persona.