València, cuerpo y memoria: la danza contemporánea se cita en La Nau de la mano de España en Libertad

El próximo 28 de marzo, València se convertirá en un lugar de encuentro como espacio donde se cruzan generaciones, memorias y preguntas sobre el presente. Ese día, el ciclo Plazas y Performances, dentro del programa “España en libertad. 50 años”, desplegará en la ciudad una jornada que mira hacia atrás para entender lo que somos hoy y hacia adelante para preguntarse qué puede venir.

El título no es casual: La mirada al frente y las raíces en el suelo. Una frase que resume la tensión que atraviesa toda la propuesta. La danza contemporánea en España nació en los años ochenta como un gesto de ruptura, de apertura, de exploración radical del cuerpo y del espacio. Hoy, más de cuatro décadas después, ese mismo lenguaje se revisita desde un presente marcado por la fragmentación, la precariedad y, al mismo tiempo, por nuevas posibilidades de creación.

La jornada tendrá lugar en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, y El Consulado, un espacio independiente que encarna otras formas de encuentro. Entre ambos lugares se trazará un recorrido del pensamiento a la práctica.

Volver a encontrarse

El programa arranca por la mañana, en La Nau, con un encuentro sobre la danza contemporánea que se desarrollará en dos sesiones -de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30-. La jornada está diseñada para recuperar algo que muchas de las protagonistas de aquella primera ola de la danza contemporánea en España señalan como fundamental: el encuentro.

En los años ochenta y noventa, del encuentro entre artistas en entornos directos y espacios en común, surgieron lenguajes, complicidades y movimientos que ampliaron los límites de la escena. Hoy, en un contexto donde la virtualidad ha colonizado gran parte de las relaciones, Plazas y Performances propone detenerse y volver a mirar al otro.

Este ciclo propone centrarse en el presente, pero con visión al pasado. / M. P. T.

El encuentro reunirá a creadoras de distintas generaciones para abordar preguntas que atraviesan toda la historia reciente de la danza en España: ¿cómo se construyó ese lenguaje contemporáneo en un país que salía de una dictadura? ¿Qué papel jugaron ciudades como València, donde en 1988 nació el Festival Dansa València? ¿Qué estructuras han permitido sostener la creación y cuáles siguen siendo sus puntos más frágiles? ¿Es necesario seguir hablando de independencia frente a la institución?

Entre las asistentes se encuentran figuras clave de la danza contemporánea española como Àngels Margarit, Olga Mesa, Rosángeles Valls o Elena Córdoba, junto a profesionales del contexto valenciano como Gracel Meneu o representantes institucionales vinculados a la escena.

El centro: una pieza inédita

Pero si hay un momento que concentra la atención de la jornada es el que tendrá lugar a las 19:15 horas en el Claustro de La Nau. Allí se estrenará QUE SI PUÒ FARE, QUE SI PUÒ DIRE, una creación inédita de Mónica Valenciano y María Muñoz.

El encuentro entre ambas no es solo artístico: es histórico. Valenciano (Las Palmas, 1961) y Muñoz (València, 1963) forman parte de esa generación que, en los años ochenta, comenzó a construir la danza contemporánea en España prácticamente desde cero. Se conocieron entonces, coincidieron en talleres, improvisaron juntas, se siguieron a lo largo de los años. Pero nunca habían creado una pieza conjunta. Hasta ahora.

Mónica Valenciano, bailarina, coreógrafa y directora de la compañía “El Bailadero”. / M. P. T.

La obra nace de ese reencuentro. De esa distancia de más de tres décadas que, lejos de separarlas, parece haber acumulado preguntas. Según se recoge en el dossier de la pieza, ambas artistas parten de una memoria compartida: la de unas jóvenes que, en un contexto donde apenas se hablaba de género o patriarcado, tuvieron que abrirse camino en un ecosistema que no estaba preparado para ellas. Intuición, soledad, valentía y resistencia fueron los materiales con los que construyeron su lenguaje.

María Muñoz, bailarina, coreógrafa y profesora referente nacional de la danza contemporánea y codirectora teatral de Mal Pelo. / M. P. T.

Hoy, esos cuerpos son otros. “Cuerpos sabios y cansados, pero bien vivos”, como se describe en la propuesta. Y desde ahí surge la pregunta que articula la pieza: qué se puede hacer, qué se puede decir hoy. No es una cuestión retórica, sino ética. Una interrogación sobre el sentido de la creación en el presente.

La pieza incorpora además al Coro Faraig, compuesto por ocho voces mixtas y dirigido por Christian Roca, generando un diálogo entre cuerpo, voz y espacio. El claustro de La Nau no es solo un escenario, sino un elemento activo de la propuesta: un lugar donde la arquitectura histórica se cruza con la presencia viva de los cuerpos.

De la institución a la noche

Tras la performance, la jornada se desplazará a El Consulado, donde a partir de las 21:15 horas tendrá lugar una muestra de vídeos de danza. No serán piezas cerradas ni producciones acabadas, sino materiales más íntimos: ensayos, fragmentos, registros cotidianos de la práctica artística. Una especie de archivo vivo que permite acceder a la trastienda del proceso creativo.

España en Libertad: cultura y memoria democrática

Plazas y Performances se inscribe dentro de la programación de “España en libertad. 50 años”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El programa, coordinado por un comisionado especial y asesorado por un comité científico, reúne más de un centenar de actividades en todo el país.

Su objetivo no es únicamente conmemorar un aniversario, sino activar una reflexión colectiva sobre el pasado reciente: la dictadura, la transición, la construcción de la democracia. Y hacerlo no solo desde el ámbito institucional o académico, sino también desde la cultura.

En ese sentido, la danza contemporánea ocupa un lugar particular. Porque fue, en los años de la transición, uno de los lenguajes que más radicalmente cuestionó las formas establecidas. Un espacio donde el cuerpo se convirtió en herramienta de expresión, de ruptura, de libertad.

València como punto de cruce

Que esta jornada tenga lugar en València no es casual. La ciudad ha sido, desde finales del siglo XX, un territorio fértil para la danza contemporánea. La creación del Festival Dansa València en 1988 marcó un punto de inflexión, convirtiéndola en un nodo clave dentro del mapa escénico español.

Pero más allá de los hitos institucionales, València ha sido también un espacio de experimentación, de cruce entre disciplinas, de construcción de comunidad. Un lugar donde la danza ha encontrado formas diversas de desplegarse, desde los escenarios tradicionales hasta los espacios urbanos.

Otras plazas, otras performances

La jornada de València forma parte de un ciclo más amplio que recorrerá distintas ciudades españolas. Sevilla acogió en noviembre de 2025 la propuesta Y lo demás no es nada. De Ocaña a Califato ¾, dirigida por Alex Peña. En mayo de 2026 será el turno de Iruña con Oficina Turística Las Nenas: Free Tour, y en junio Madrid acogerá Dios me puso sobre la ciudad como al tábano sobre el caballo para que no se duerma ni amodorre, dirigida por Javi Cruz, Jacobo Cayetano y Fernando Gandasegui.

Cada una de estas propuestas trabaja desde un lenguaje artístico distinto, pero todas comparten una misma intención: activar el espacio público como lugar de memoria, de creación y de pensamiento.