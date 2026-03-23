Haizea Delgado, un viento joven para la novela valenciana

Se llama Haizea Delgado Palencia y acaba de publicar su segunda novela, 'Preludio', con la editorial autografía. El relato cuenta la intensa historia de amor de una pareja, la modista Clara y el editor Alejandro, que se enfrenta a la difícil postguerra en el Madrid de los años 50. El asfixiante régimen franquista, las cicatrices de la Guerra Civil en la capital española y en sus gentes, la censura, la falta de libertades, y el constreñido papel de la mujer en la propaganda del régimen, limitado a ser madre y amante esposa... conforman el contexto donde se desarrolla esta novela de personajes donde el paisaje urbano y la propia ciudad tienen un peso notable. "Me interesa ese contexto histórico -explica la autora-, la Guerra Civil y la postguerra; pero como lectora me gusta la novela romántica así que decidí escribir una historia de amor donde ambos personajes se encuentran diversas dificultades por la época que les toca vivir". Además, la obra discurre en el Madrid de la época. "Me gusta mucho Madrid -confiesa Haizea- por eso he querido que la ciudad sea un personaje más. También ha habido mucho trabajo de documentación, no solo las calles y las plazas de Madrid de entonces sino también los cafés y los lugares más concurridos de la época", que ha investigado para ser fiel a los hechos.

Portada de 'Preludio', el libro de Haizea Delgado Palencia. / Editorial 'autografía'

El título 'Preludio' es una declaración de intenciones, el principio de algo, lo que precede. Aquí este preludio da para una novela de más de 600 páginas, en la que los personajes hablan mucho de sus sentimientos y de sus estados de ánimo. Las vidas están siempre encorsetadas en un silencio terrible que 'rezuma', escribe la propia autora, en las casas, en las cafeterías, en las fábricas, y en los centros de trabajo, aquí, especialmente, en una mercería y una imprenta. La joven y su enamorado están atrapados en una lucha constante interior, una lucha por liberar lo que de verdad piensan, sienten y desean. Apenas logran respirar en sus paseos por el Parque del Retiro mientras esos anhelos de libertad condicionan su existencia. Y ahí entra, el estilo de la joven Haizea, hermoso nombre vasco que significa 'viento'. Con apenas 22 años, esta enfermera valenciana que ultima su trabajo de Fin de Master y trabaja en la UCI del Hospital de Manises, describe con un viento muy fresco, intimista y feminista, las situaciones, las personas, los enclaves del paisaje urbano y humano que va componiendo. Un lenguaje sensitivo y conmovedor, que por momentos transita el realismo mágico, y que evoca casi siempre el universo emocional, y traspasa lo material y costumbrista del día a día. ¿Novela social y romántica ? Quizá.

'Preludio' es el segundo libro de esta novel escritora que debutó con 'Flores de Metralla', una novela escrita con el subgénero epistolar, que vio la luz en 2024. En aquella primera obra optó por la autopublicación con una historia que discurría en la Guerra Civil y que acaba en 1939. Ahora, su segunda obra se distribuye en la librería 'Llum de Lluna', de Quart de Poblet, donde reside, además de en plataformas como Amazon, El Corte Inglés y La Casa del Libro. En la próxima Feria del Llibre estará promocionando 'Preludio' y tiene una presentación pendiente en la Casa de Cultura de su pueblo. Un viento nuevo sopla en la novela valenciana, quizá sea el preludio de una gran carrera.