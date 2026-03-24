El artista y compositor José Antonio Orts se suma a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

El artista plástico y compositor valenciano José Antonio Orts se suma a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la sección de Escultura. Este martes, tres meses después de que la institución fundada en 1768 anunciara su nombramiento y con la contestación de la también artista Natividad Navalón, el melianero ha tomado posesión de este cargo, siguiendo así la estela de los músicos Ramón Pelegero Sanchis (Raimon), Pedro Sambeat Esteve (Perico Sambeat) y el pintor Francisco Sebastián Nicolau, que entraron conjuntamente el pasado septiembre.

Un nombramiento como Académico de Número que, según han explicado desde la Academia, viene motivado por el "carácter experimental de su trabajo artístico, por los reconocimientos que ha tenido su obra, así como por la importancia de la misma". "Este nombramiento reafirma la apertura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos hacia nuevas formas de expresión, reforzando el compromiso de la Institución con la evolución de las prácticas artísticas contemporáneas", remarcan desde la entidad.

Desde el Conservatorio de Valencia a París

Y es que la trayectoria de Orts (1955) entronca directamente con una variedad de disciplinas. Por un lado, el musical, para el que cursó estudios de composición primero en el Conservatorio de Valencia de la mano de Amando Blanquer y, posteriormente, con el franco-japonés Yoshihisa Taïra en L'Ecole Normale de Musique de París. Entremedias, también se formó o trabjó en música electroacústica vinculándose a la escuela Phonos de Barcelona, en el Centre de Mathematique et Automatique Musicales de París y en el Groupe de Recherche Musicale de Radio France.

Gracias a esa unión entre lo musical y lo electrónico, el compositor -reconocido a nivel mundial como uno de los pioneros del arte sonoro y electrónico en España- ha buscado nuevas sonoridades y ha tratado de expandir las capacidades expresivas de las orquestas sinfónicas con ese añadido de la instalación sonora. Además, la Academia señala su paso como profesor superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación en el Conservatorio de Valencia y como docente especial de Composición y jefe del Seminario de Armonía, Formas Musicales y Composición en el Conservatorio de Zaragoza y en el de Valencia. De igual forma, es compositor de numerosas obras sonoras y composiciones musicales, entre ellas 'Poemari', que fue interpretado por la Orquesta de València en el Palau de la Música en 2018.

Por otro lado, en su faceta -dentro de otras disciplinas que también llegó a tocar como la biología y la enseñanza- más plástica, ha sido artista residente en la Kunsthaus Wiesbaden. Kunstverein Bellevue Saal Stipendium y en la KWW (Kunst-Wissenschaft-Wirtschaft) Stifftung Künstlerdorf Schöppingen, colaborando en numerosas conferencias, ponencias y talleres además de haber realizado "más de veinte exposiciones individuales, en Alemania y España".

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Numerosos premios

Fruto de esta doble virtud y de esa relación entre la música y la escultura en su trabajo, José Antonio Orts ha recibido también -recuerda la Academia- numerosos galardones como el Premio Fundación Cañada Blanch, vinculado a las artes plásticas y que ganó en 2018 con su obra 'Trío de gotas de luz'; el Premio Bienal de Escultura Riofisa (2005) y el Premio Adquisición de Obra de Arte Electrónico, Fundación ARCO, ARCO98, Madrid (1998), entre otros.