La "aventura valenciana" de Alba Flores

Cuando Alba Flores recibió el guion de "Bypass", la última película de Lucía Casañ Rodríguez, se "enamoró" . Así lo confesaba la actriz protagonista sobre la historia que está rodando en Sagunt los últimos coletazos del segundo de los largometrajes de la directora valenciana. "Lucía me mandó el texto con todo lujo de detalles y me encantó", decía Flores. Un guion del que destaca su lenguaje y su mundo creativo y la visión del cine de la directora. "Me llamó la atención porque era algo muy diferente a lo que hubiese leído antes y enseguida vi la oportunidad clara de hacer algo distinto, un reto. Lo elegí por afinidad pura y dura y porque pocas veces tienes la suerte de entregarte a un trabajo así", afirma a Levante-EMV.

"Bypass" cuenta la historia de Amal, que protagoniza Alba Flores, a quien le trasplantan un corazón de cerdo tratado genéticamente, y que pese a las expectativas negativas, le funciona. Esto levanta las críticas de los colectivos animalistas y de los medios de comunicación, una coyuntura que le hace encerrarse todavía más en sí misma, aislarse e iniciar un viaje interior hacia el asilvestramiento que le lleva a mantener un vínculo muy especial con el animal. Una película que aborda la salud mental y la comunicación en tono de comedia.

Rodaje

Para la actriz, el rodaje "ha sido toda una aventura". Flores confiesa que trabajar con un animal, en este caso un cerdo, otro de los protagonistas del film, ha sido una experiencia extraordinaria. Hacerlo tiene su idiosincrasia, sus propios tiempos y esto ha sido lo más bonito, porque lo estamos haciendo de la manera más amable posible, cosa que me tranquiliza, ya que era una de mis preocupaciones, que no fuera algo invasivo", explicaba. A esto añadía el desgaste físico que está suponiendo. "Mira que he hecho cosas de acción, pero estoy corriendo más aquí que en toda mi carrera, aunque está siendo bastante divertido".

Flores se deshace en elogios hacia su equipo y sobre todo, hacia su directora, quien le ha ayudado enormemente con esta película, contaba. "Es un equipo increíblemente majo. Estoy rodando más a gusto que nunca, pocas experiencias he tenido tan buenas a nivel de equipo como esta". Respecto a Lucía, destaca "su pasión por el cine y eso se nota en cada plano". En cuanto al desarrollo de su personaje, "ha sido complejo", explicaba, pero la complicidad con la directora y la ayuda de esta ha sido fundamental. "Me he dejado llevar, lo he dejado en sus manos. Lucía es alguien con una capacidad intelectual enorme, lo tiene todo muy preparado. Contaba con referencias de cine en general para mí y con escenas de películas; ha sido como darme un mapa pero buscando mi personalidad". "Ir hacia la parte más animal es fácil, pero hacia atrás, hasta encontrar a Amal, era lo complicado y ella lo ha hecho posible", recordaba.

La actriz relata lo maravilloso de rodar en distintos enclaves, pero sobre todo, conocer la Comunitat Valenciana y su "riqueza natural", de la que asegura haber quedado maravillada después de visitar marjales y la albufera, espacios naturales que nos recomienda cuidar y proteger, al igual que ir a ver esta película, en la que sobrevuela la necesidad de convivir con otras especies y la certeza de que nuestra supervivencia depende de esto. "Ir a verla nos brinda la oportunidad de disfrutar de un mensaje poco convencional, de una película poco convencional y un cine poco convencional, un cine que no abunda, diferente, y eso el público lo va a agradecer".

Alba Flores rueda en Sagunt bajo la dirección de Lucía Castañ / Daniel Tortajada

Directora

"Bypass" es el segundo film de Casañ, después de "Un bany propi", cuyo guion surge tras leer la noticia sobre el primer xenotransplante; en concreto, el corazón de un cerdo a un hombre de 56 años. La pregunta del paciente sobre si seguiría siendo humano sirvió de inspiración a la directora valenciana, en cuyo trabajo sobrevuela la incógnita de qué nos define, cuestión que da origen al largometraje, tal y como ella contaba a este diario.

Un nuevo trabajo lleno de mensajes, que Casañ invita a descubrir por nosotros mismos, aunque nos pone sobre la pista de algunos. "Para vivir hay que mancharse. Estamos perdiendo un poco el contacto; hay que abrazarse un poco más y no tener tanto miedo de soplar las velas en los cumpleaños", anotaba. Una comedia que abunda en la salud mental, pero en un tono propio, con el sello de la directora valenciana, "un tono de fábula, de cuento que nos ayuda a contar historias permitiendo olvidarnos de la realidad, que nos facilita el ser más libres". " Me gusta hablar de grandes temas a través de la comedia porque el mundo ya tiene bastantes dramas, bastantes conflictos".

Afortunada

Aunque la comedia absurda es un denominador común en ambos trabajos de la cineasta, "Bypass" añade más aventura y más movimiento que su primer film, además "la forma de narrar es diferente y requiere de más montaje al rodar con un animal, pese a que Lady ha sido muy disciplinada", decía en relación a la cerda. Casañ está encantada de rodar en su casa, la Comunitat Valenciana, donde asegura que se le han puesto muchas facilidades y recuerda que esta "es una tierra de cine". Un rodaje que se ha realizado durante cinco semanas en distintos municipios valencianos , entre ellos Sagunt, Rocafort, Masanasa , Sueca , Bunyol Alborache, Benifaió, entre otros. Una película que cuenta con la producción de Turanga films, y la colaboración del Institut Valencià de Cultura, el ministerio, TVE , HBO, Apunt media y el Ayuntamiento de Sagunt, entre otras entidades; una coproducción entre España y Uruguay. Un trabajo que se podrá ver en las salas el próximo otoño, aunque no será el último, ya que la directora ya ha anunciado que trabaja en su tercera película.

Para finalizar, afirmaba sentirse "muy afortunada, es difícil hacer cine y encontrar buenas compañeras que respeten el punto creativo. El cine es un arte colectivo y este proyecto es un ejemplo; el equipo, el ambiente... es excepcional y me permite contar las cosas como quiero, estoy feliz", terminaba.