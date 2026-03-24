El festival Cinema Jove amplía su plazo de inscripción hasta el 22 de abril ante la baja participación internacional

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha decidido ampliar el plazo de presentación de solicitudes para participar en la 41ª edición del Festival Internacional Cinema Jove hasta el próximo 22 de abril, tras "constatar" la "dificultad" para la inscripción de producciones internacionales y con el objetivo de incrementar el número y la diversidad de candidaturas.

Así se recoge en una resolución publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) firmada por el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, que amplía de oficio el plazo inicial -que finalizaba el 6 de abril- por un periodo equivalente a la mitad del tiempo inicialmente establecido, conforme a lo previsto en la legislación administrativa.

Menos de dos meses

Con esta ampliación para presentar candidaturas, el equipo dirigido por María Albiñana tendrá menos de dos meses para diseñar y cerrar la competición oficial del histórico festival de cine valenciano.

La ampliación del plazo se produce en un contexto organizativo especialmente ajustado para esta edición del festival. La convocatoria para participar en Cinema Jove 2026 se publicó a comienzos de marzo, fijando inicialmente un plazo de 20 días hábiles para la presentación de obras audiovisuales.

Desde el IVC se defendió que la convocatoria se había adelantado respecto a la edición anterior. Sin embargo, en ediciones previas a 2025, los procesos de inscripción solían abrirse entre finales de diciembre y enero, lo que ofrecía un margen significativamente mayor para la captación de producciones internacionales.

A este calendario comprimido se suma el hecho de que la dirección del festival no se resolvió hasta finales de febrero, cuando fue designada María Albiñana como nueva responsable del certamen, tras meses de interinidad y un proceso selectivo prolongado. Su nombramiento dejó menos de cuatro meses para preparar la edición de 2026, prevista entre el 19 y el 27 de junio.

María Albiñana y Carlos Madrid durante la presentación de Cinema Jove en 2022. / FB

Coincidencia con otros festivales internacionales

Según se detalla en la resolución, uno de los motivos principales de la ampliación es la coincidencia del calendario de inscripción con la celebración simultánea de diversos festivales y mercados internacionales, lo que habría dificultado a productores y distribuidoras extranjeras preparar sus candidaturas dentro del plazo previsto.

El festival quiere mantener su carácter internacional, por lo que el IVC considera necesario facilitar la participación de largometrajes tanto nacionales como extranjeros que ya hayan sido exhibidos en festivales internacionales, pero que todavía no hayan tenido estreno comercial en España ni participación en certámenes nacionales.

La resolución argumenta además que la ampliación se anuncia con suficiente antelación y no perjudica a terceros, por lo que cumple los requisitos establecidos en la normativa administrativa para la ampliación de plazos.

Un margen adicional para reforzar la programación

La ampliación del plazo hasta el 22 de abril supone una medida destinada a reforzar la participación internacional en la competición oficial, uno de los pilares históricos del festival.

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El festival contempla seis modalidades principales de premios, entre ellas la Luna de València al mejor largometraje y al mejor cortometraje, además de galardones del público y un premio específico para series. Las obras seleccionadas para competir en esta edición se darán a conocer posteriormente a través de los canales oficiales del festival.