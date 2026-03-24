Peralba, el calzado valenciano 'barefoot' más allá de lo sport

Calzado 'barefoot'. El término -traducción de la palabra inglesa 'desnudo', ya que su principal atractivo es asemejarse a ese caminar sin nada recubriendo los pies- se ha convertido en una tendencia al alza reforzada, entre otros motivos, por su capacidad para reducir los dolores en esas personas que utilizan de manera continuada un calzado. Entre ellas, se encontraba la alicantina Adell Moncho, quién veía como "todos los zapatos me hacían daño, rozaduras. No podía ser así, tenía que haber uno que no me doliera". Descubrió los 'barefoot' y fue "un cambio brutal". Pero llegó otro inconveniente. La moda 'descalza' estaba tomando como rumbo diseños destinados más a lo sport, pero "no encontraba para ir a la oficina, algo más vestidos". Le contó su "frustración" a su hermana Clara, diseñadora que trabajaba hasta el año pasado para un gigante como Inditex, y ambas hicieron "click". Si no lo encontraban, serían ellas las que pondrían ese calzado más "elegante" en el mercado.

Así fue como nació Peralba, un proyecto -cuya denominación, cuentan a este diario, es una forma de "legado" hacia una persona "muy importante para nosotras"- que tenía como objetivo "cubrir esas sandalias y bailarinas bonitas" que no encontraban en un nicho que "tiene mucho de montaña o deportivo". O lo que es lo mismo, impulsar un tipo de calzado, uniendo estética y funcionalidad, que fuera "respetuoso con el pie sin renunciar al diseño". Su presentación lo deja claro: "Creamos Peralba porque sentíamos que faltaba una propuesta 'barefoot' que combinara diseño, calidad y una sensibilidad estética contemporánea".

Siete modelos diferentes

De esa meta, ha surgido su primera colección, destinada a esta temporada de verano y formada por siete modelos divididos en cinco bailarinas y dos sandalias. "A la gente cada vez le gusta más ir plana y mona", resalta Clara antes del estreno de esta colección que se podría definir con dos palabras, 'para vestir', y que verá la luz mañana 25 de marzo. Y es que en estas opciones iniciales, añade la diseñadora, han tocado la piel o las "siluetas actuales".

En el horizonte, además, está que todos esos modelos se puedan usar "tanto de día como de noche", sirviendo en ambos casos -remarca Adell- como ese "zápato más femenino y elegante". En este sentido, Clara pone énfasis en que en estos primeros modelos se han hecho buscando un "tallaje inclusivo", algo que se traduce en que la gama de tallas vaya del 36 al 45 para ajustarse así al máximo a cada pie. Además, la idea es llevar la iniciativa más alla. "Para nosotras es una primera apuesta, una aproximación para que nazca el proyecto", pero ya avanza que el siguiente paso será hacer "la colección de invierno que saldría en septiembre", señala Clara. "En el futuro hemos pensado en hacer un foco especial en el calzado de evento y de novia", enfatiza Adell.

Los modelos de la marca valenciana Peralba. / Levante-EMV

Y todo ello con un sello 'made in' la Comunitat Valenciana y, más en concreto, en la gran cuna que tiene una actividad como la del calzado en España: Alicante. Y es que además de contar con unos diseños de la propia Clara, la producción se hace desde uno de los enclaves productores por excelencia en la 'terreta' como es Elda. "Tenemos una gran tradición, es un sector muy importante y siendo nosotras de Alicante, lo coherente era hacerlo aquí", explica al respecto Adell.

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Apuesta por Kickstarter

De cara al lanzamiento, las hermanas Moncho han optado por recurrir a Kickstarter, una vía - que "no es primer caso, porque otras marcas de calzado ya la han utilizado en el pasado"- con la que aseguran que han encontrado una triple ventaja. Por un lado, el hecho de basarse en el crowdfunding -un modelo cuya financiación se basa en pequeñas aportaciones económicas de muchas personas- permite "que la gente nos apoye si le gusta, porque la inversión inicial es muy elevada". A la vez, destaca Adell, "sirve de testeo, porque si vemos que interesa es que hay detrás una necesidad real". Y por último, teniendo en cuenta que desde este 25 se tendrá acceso a los siete modelos, este proceso de venta a demanda se puede hacer directamente a través de la plataforma, facilitando también su gestión.