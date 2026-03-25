Argentina, cantaora que regresa a Les Arts: "El artista tiene que ganarse el aplauso, que le jaleen"

Cinco años después de brillar en Les Arts, la cantaora Argentina (Huelva, 1984) regresa este jueves al palau con su espectáculo 'Flamenco por Cantaora', en el que revive los palos más representativos del flamenco y al que reconoce que llega "más suelta" y "con más seguridad". Respecto a que reacción quiere generar en su público, afirma que siendo "una artista que no me gusta dejarme nada en el bolsillo", intentará "levantarlos, que se vayan con un buen sabor de boca, alegres y que yo sienta que han disfrutado de verdad, de corazón". Además, respecto a si esta actuación será un homenaje a los que la precedieron, Argentina deja claro que todos los artistas de flamenco "siempre los vamos a tener presentes desde el respeto, el cariño, la afición y el amor que sentimos por nuestro género".

Regresa a València cinco años después. ¿En qué ha cambiado Argentina desde ese concierto en solitario en Les Arts?

A finales de 2020 fue cuando empezamos a girar con ‘Mi Idilio con La Habana’, que es un espectáculo que me ha hecho crecer. Estoy más tiempo de pie, bailo. Como artista me ha hecho ver otra perspectiva del escenario, disfrutarlo de otra manera. Y también meterme en la piel de muchos artistas que han hecho ese género y que para mí era la primera vez. Yo era una cantaora que apenas me ponía de pie y ahora estoy de pie, bailando, vas hablando más con el público. Es otro carácter. Me siento más suelta. Y también, desde ese punto de vista, veo el flamenco y lo siento diferente. Siempre tenía esa tensión, pero ahora estoy muy relajada. Me ha dado mucha seguridad, aunque la responsabilidad es la misma o cada vez más.

A València llega ahora con ‘Flamenco por Cantaora’ un espectáculo donde revive los palos más representativos del flamenco. ¿Es un viaje en forma de homenaje?

Es verdad que todos los artistas nos han dejado un legado maravilloso y siempre queremos hacerles un homenaje cuando hacemos un espectáculo. Cuando creamos algo siempre hay ese respeto a esos artistas de otras generaciones que lo han pasado mal, han sufrido, pero que nos han allanado el camino. Por eso creo que todos los artistas de flamenco siempre vamos a tenerlos presentes en todo momento desde el respeto, el cariño, la afición y el amor que sentimos por nuestro género. Los flamencos somos mucho de recordar y de homenajear. Y, desde las condiciones de cada artista, llevárnoslo a nuestro terreno.

Eso sí, no es su primer homenaje en un espectáculo. Con ‘Sonoridad M’ también ha estado recordando a esas mujeres del género, poniéndolas en valor.

Claro, ese espectáculo está hecho con esa intención de homenajear, de ponerlas en valor. De que no se olvide nadie que sufrieron. Es el proceso por el que ha pasado el cante de la mujer, porque se inicia en los patios de vecinos, en el ámbito familiar. Empieza a tener un poquito de auge en los cafés cantantes. Después baja e incluso el papel de la mujer en el cante es obviado totalmente. Y, ya en la actualidad, ha crecido el cante de la mujer y hay muchísimas hoy en día. No sé si más que los hombres, pero hay muchísimas y sobre todo jóvenes que es muy importante.

Nacimiento de 'Utrera Flamenco Fetén'

En este último lustro ha publicado dos discos, uno más de fusión con Cuba y el último, 'Utrera Flamenco Fetén' más ligado a como “se baila, se aprende y se respira flamenco”. ¿Veía que era el momento de volver más a las raíces?

Me ha surgido de una forma muy natural. Todo viene de un homenaje a uno de los artistas de Utrera, El Cuchara, que la familia contó conmigo el año pasado y yo encantadísima. Siempre he tenido una conexión con Utrera, en varios discos e incluso en los directos siempre tengo presente el cante de Utrera y aquel día sentí algo muy especial, algo que me unía todavía más y decidimos hacer algo. Y surgió este disco. Pero es verdad que viene muy bien, porque yo cuando hice ‘Mi idilio con La Habana’, tenía en mente seguir haciendo flamenco. De hecho, tengo varios discos hechos en mi cabeza para seguir haciendo, pero se abrió esa puerta tan maravillosa que no podíamos obviar ni mirar a otro lado. Al revés, nos montamos en ese tren, tiramos hacia delante y creo que ha sido una experiencia muy bonita. Volver a la raíz ha sido algo idóneo.

Antes hablaba del cante. ¿Cómo ve su situación en la actualidad?

La calidad vocal de la juventud es maravillosa. La gente joven que está llegando o, incluso, arrasando tiene muchísima calidad. Lo que les pido es que nunca pierdan esa afición al flamenco porque eso es lo que les va a hacer seguir creciendo como artista, seguir aprendiendo y al final tener un futuro. Eso te lo da esa afición, ese respeto, ese cariño y ese amor por el flamenco. Sí es cierto que ahora hay una ola de artistas fusionando el flamenco con una música más urbana, pero yo siento que son compañeras. Es un poco como una moda que hay, aunque ellas son cantadoras y se sienten así al 100 %. Y las modas han existido siempre y van a existir porque hay gente que se agarra a eso y me parece bien, porque la gente quiere sentirse libre.

Ahora hay una ola de artistas fusionando el flamenco con una música más urbana, pero yo siento que son compañeras

Al final hay figuras como Rosalía que le han dado una nueva capa de brillantez o de fusión al género y que ve como positivas, ¿no?

Claro, porque sin querer estás atrayendo al flamenco a gente que no tenía ni idea de lo que es. Poco a poco, aunque lo que hagan ellas no sea flamenco clásico, a lo mejor quieren escuchar por qué hizo Rosalía esta letra de Enrique Morente y se van a la fuente de Enrique Morente. Pues ya es una piedrecita que vamos poniendo, esa semillita que vamos sembrando. A mí me gusta ver la parte positiva.

Ahora que habla de esa expansión, ¿hay una visión arquetípica del flamenco fuera de nuestras fronteras o se ha transformado?

Creo que hay una generación más mayor en gran parte del mundo que ha conocido el flamenco, que ha vivido esa época dorada y que tiene ese concepto que tenemos nosotros. Pero es verdad que estas generaciones nuevas que están llegando, con esta fusión, pues la gente tiene otro concepto del flamenco. E incluso la gente joven, que a lo mejor ni ha escuchado la palabra flamenco en su vida, la escucha aquí. Yo hago muchas veces conferencias en institutos y colegios y la gente está un poco equivocada. El flamenco es flamenco y si lo fusionamos, no va a ser flamenco clásico. Tenemos que entender que es una fusión y, para saber qué género es cada uno, hay que ir a la fuente de cada cosa.

Reconocimiento y responsabilidad

La han nombrado hija predilecta de Huelva. ¿Se siente profeta de su tierra o es una responsabilidad?

Las dos cosas. Lo de profeta de mi tierra, me siento desde hace bastante tiempo. Siempre he sentido ese calor de la afición de Huelva, de la gente que me ha visto crecer y por eso quizás siento más responsabilidad que en ningún otro sitio. Es mostrar a esa gente que me ha visto de niña, cuando estaba empezando y no tenía mucho conocimiento, lo que voy sabiendo y aprendiendo poco a poco. A mí eso me responsabiliza muchísimo, pero me encanta también que mi tierra me dé reconocimientos y me siento todavía más orgullosa de ser ‘choquera’.

La cantaora Argentina actuará mañana en Les Arts. / Vivi Rodríguez

Y, en ese horizonte, ¿qué espera que se lleve el público de su actuación mañana en València?

Creo que el artista tiene que ganarse el aplauso, que le jaleen. Todo eso hay que trabajarlo. Cuando me pongo en el escenario, frente al público, lo que pienso es eso, ‘os quiero meter en mi bolsillo’. Soy una artista que no me gusta dejarme nada en el bolsillo. Intentaré levantarlos, que se vayan con buen sabor de boca, alegres y que yo sienta que han disfrutado de verdad, de corazón. Y esa es la lucha. Por supuesto, desde mi disfrute, porque yo lo que hago es disfrutar cantando y así transmitírselo al público.

El flamenco sin disfrute tampoco sería lo mismo.

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Ahí está el quid de la cuestión. Conectar con el público desde el minuto uno es muy difícil. Es verdad que el público muchas veces está predispuesto y sabe lo que va a escuchar y se entrega. Pero otras veces está un poquito con esa frialdad y tú tienes que calentar, tienes que traer las gradas al escenario. Es lo que tienes que intentar.