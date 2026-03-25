El Ayuntamiento de València rechaza acoger la obra de la actriz valenciana Susana Pastor tras la censura en Madrid

Compromís ha denunciado el rechazo por parte de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València para que algún espacio municipal acoja la obra de la monologuista valenciana Susana Pastor que fue cesurada hace unas semanas en una localidad madrileña por una edil del PP.

Según explica la coalición valencianista en un comunicado, la iniciativa “buscaba que València diera apoyo institucional a la artista y defendiera de forma clara la libertad de expresión ante un caso de censura política”. “Sin embargo -continúa Compromís-, el PP presentó una alternativa que sí asumía una parte de la moción inicial de la formación valencianista, lo que provocó una brecha en el seno del gobierno de coalición con Vox, que se abstuvo”.

Representación no, pero sí solidaridad

Según han señalado fuentes del gobierno municipal, la iniciativa de Compromís fue modificada porque supondría alterar por imposición política la programación de los espacios culturales cuando la temporada ya está en marcha. Por eso, la alternativa presentada por el grupo popular, que contó con la abstención también de Compromís y PSPV, no incluye la representación de la obra "Ser mujer" en València pero sí muestra su "solidaridad" con Susana Pastor y la compañía Xarxa Teatre y subraya el "compromiso firme" del Ayuntamiento de València "con la libertad de creación y de expresión, en todas sus etapas".

También se compromete a "continuar velando" por la "libertad de programación" en museos, espacios escénicos y centros culturales "con el fin de asegurar la calidad artística y la independencia de los programadores frente a las intromisiones políticas y presiones externas". Por último, muestra su "respeto a la autonomía de los responsables municipales de la programación a la hora de diseñar sus temporadas", evitando "la censura o ingerencia política".

“La votación ha dejado al descubierto un gobierno dividido y sin rumbo -denuncia la portavoz de Compromís, Lluïsa Notario-. El PP ha tenido que admitir, aunque sea con la boca pequeña, que la censura de su concejala en Madrid era indefendible. Y, mientras tanto, Vox ha optado por ponerse de perfil y se ha abstenido. Pero lo más grave es que el gobierno de Catalá impide que la obra se represente en un espacio municipal. Es decir, condenan la censura… censurando”.

Interrumpida en plena obra

Cabe recordar que el pasado 8 de marzo la actriz valenciana Susana Pastor estaba representando su monólogo 'Ser mujer' en el municipio madrileño de Collado Villalba cuando, en medio de la representación, en la que usa palabras como "vagina" o "aborto" para evidenciar la realidad de las mujeres en clave humorística, fue interrumpida por una concejal del PP que se personó en el escenario del teatro para cortar la representación por las supuestas "faltas de respeto" que le habían hecho llegar.

El público se manifestó en contra y le dijo que "no tenía derecho a hacerlo" y que si había alguna persona que se sintiera incómoda con la representación "se fuera". El hombre que protestó por parar la obra, recibió el apoyo del resto de vecinos y vecinas presentes en la sala, como se ve en un vídeo compartido en redes sociales.

Horas después, y ante la polémica suscitada, Díaz Vaca pidió disculpas por lo ocurrido y presentó su dimisión. "Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", explicó la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'.

"Catalá no está a la altura"

Para Compromís, el rechazo de la propuesta para que Susana Pastor pueda representar “Ser mujer” en València confirma que el gobierno de Catalá “no está a la altura cuando se trata de defender la cultura y la libertad de expresión”, y evidencia las tensiones internas entre sus socios. “Cuando llega el momento de retratarse, el gobierno se queda corto: el PP rectifica a medias y Vox se esconde. Entre unos y otros, la libertad de expresión acaba siendo la gran damnificada”, ha subrayado la concejala valencianista.

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“No se puede ir de defensores de la libertad de expresión con el micrófono y practicar el veto cuando se apagan los focos. Es como ponerse una camiseta feminista para la foto y guardarla en el cajón cuando toca decidir. Mucha declaración solemne y, a la hora de la verdad, barra libre para la censura”, ha añadido Notario.