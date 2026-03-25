Arte con tacto, museos en 3D y enígmas para los más pequeños en el Centro Hortensia Herrero esta Pascua

Arte en el que el contacto y la experiencia sensorial juega un papel esencial, la posibilidad de diseñar tu propio museo en 3D o enígmas planteados para los más pequeños. Esas serán algunas de las actividades que el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) ha previsto para estas próximas festividades de Semana Santa y Pascua, un programa "completo" que servirá para "disfrutar durante las vacaciones" y que tienen como objetivo "ampliar la oferta en el periodo del 2 al 12 de abril pensando en todos los públicos y especialmente en las familias".

Visita nocturna

En concreto, el centro ha preparado una "atmósfera única que transforma la experiencia artística", una realidad que se podrá experimentar, especialmente, través de una visita nocturna a este enclave. Sin embargo, las posibilidades irán más allá. Porque también se ha previsto una aventura interactiva donde los más pequeños se convierten en exploradores del arte, resolviendo enigmas ocultos entre las obras, combinando así "aprendizaje, juego y descubrimiento".

Visita nocturna al Centro. / CAHH

Por otro lado, también se pondrá en marcha una propuesta sensorial para descubrir el arte de forma diferente, estimulando el tacto y la percepción más allá de la mirada, algo "ideal para despertar la curiosidad y conectar emocionalmente con las obras". Más centrada en los más pequeños estará 'La melena de Valerio', una actividad creativa "que invita a los niños a sumergirse en la historia del pasado del palacio, combinando imaginación y arte. Acompañados del león Valerio, tendrán que ayudarle a encontrar su melena en las obras de arte". Junto a ella, también destaca 'Manos al arte', un taller para bebés en el que estos podrán experimentar con materiales y colores siendo algo "perfecto para la estimulación creativa de forma divertida y participativa".

Del mismo modo, se pondrá en marcha 'Cuentacuentos', una visita donde arte y lectura "se encuentran para acercarse a las obras a través de la historia de 'La maleta' de Chris Naylor-Ballesteros, estimulando "la imaginación mientras se recorre el espacio".

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'La melena de Valerio', una de las actividades del Centro Hortensia Herrero. / CAHH

Un museo ideal

Por último, el Centro de Arte también ha previsto una actividad en la que los participantes diseñan su propio museo en 3D, creando "una maqueta personalizada inspirada en el CAHH". "Una actividad familiar que fomenta el trabajo manual y el vínculo con el arte contemporáneo", destacan desde la pinacoteca, que también ha calendarizado para las fiesta 'Click & CAHH', una propuesta que combina arte y fotografía, "invitando a capturar el museo desde nuevas perspectivas". "Esta visita-taller propone un acercamiento creativo a la identidad a través del arte", concluyen.