El secreto de la mejor titaina

La clave de una buena titaina es la paciencia. El temple que requiere el cocinar con cariño y respeto a la tradición. Así lo hace, desde muy pequeña, Paqui Martí, la nueva campeona del “VI Torneo de Titaina Valenciana. Un título tan grandilocuente como suena una palabra que no es más que una especie de sofrito de tomate, pimiento rojo y verde, ajo, piñones, azúcar, sal, agua y tonyina de sorra. Sencillo pero riquísimo. Porque, como se repiraba a primera hora de la mañana en el Mercado de Colón -donde se realizó el concurso-, hablar de titaina es hablar del mar, de las manos trabajadoras de los pescadores y del aroma que llena las calles del Cabanyal porque, como coincidían los cinco finalistas, es mucho más que una receta: es memoria, identidad y sabor.

Paqui Martí, ganadora del VI Torneo de Titaina Valenciana / Emma Ferrer

"La receta la aprendí en casa porque no hay casa del Cabanyal en la que no se sepa cocinar este plato", explicaba la ganadora que, por primera vez, se presentaba al concurso. "Antes tenía un bar y me animaron mis hijos porque dicen que me sale muy buena", lanzaba tras recibir las felicitación de Natalia Sanz, José Diaz, Mila Crespo y Dolores Carabal, los otros concursantes.

Mesa de ingredientes con los que cocinar la titaina / Levante-EMV

Más allá de los ingredientes -desveló que en ocasiones reemplaza la tonyna de sorra por atún para que el sabor sea más suave-, como buena cocinera, Martí sólo quiso compartir que la diferencia está en el 'chup, chup' y en cocinar con "paciencia", porque la titaina no entiende de prisas. Se cocina a fuego lento, dejando que los sabores se mezclen poco a poco. La base de todo, coincidieron, es el sofrito del pimiento al que se le añade el tomate para transformarlo lentamente para a continuación añadirle la tonyna y los piñones que es lo que aporta personalidad al plato. Ojo, advierten, con el punto acidez en el que es clave saber compensar el azúcar y la sal. Una vez cocinado, el resultado no es solo comida, es una experiencia. "Este premio es la culminación a llevar toda mi vida haciendo este plato con mucho cariño y amor”, lanzaba la ganadora que ahora compartirá su receta con Mi Cub en el Mercado de Colón para poderla ofrecer durante un año en su carta.

Titainas presentadas al concurso / Levante-EMV

Paqui Martí, cuenta, creció en el seno de una familia dedicada a la hostelería, donde aprendió la receta de su madre entre fogones y rutinas de restaurante. Hoy en día, son sus hijos los que continúan con esa tradición al frente de un establecimiento en El Cabanyal, donde la titaina se cocina durante todo el año. Ya retirada, Paqui prefiere reservar su preparación para los dias de Cuaresma y Semana Santa.

Anabel Navas, directora de Mi Cub e impulsora de esta iniciativa, se ha mostrado muy satisfecha con la celebración de este VI torneo y ha señalado que “este evento se ha consolidado como una cita destacada en el calendario gastronómico de la ciudad, poniendo en valor la tradición y el producto local”.