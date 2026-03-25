Tierra Bobal Fest y Nómade apuestan por la música, la gastronomía y el territorio

Tierra Bobal Fest y Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins ponen el foco en un modelo de festival vinculado al territorio, a sus recursos y a su identidad. Ambas citas, impulsadas por la Diputación, comparten el entender la cultura como una experiencia que une la música en directo, gastronomía, vino, paisaje, patrimonio y experiencias singulares en diálogo con el entorno.

Lejos de los formatos convencionales, Tierra Bobal Fest y Nómade apuestan por una programación expandida en distintos enclaves del territorio, donde cada concierto, cada actividad y cada espacio gastronómico forman parte de una experiencia más amplia. La música se convierte así en una puerta de entrada al conocimiento del paisaje, de los productos locales, de la tradición vitivinícola y del patrimonio de cada comarca.

Bajo el paraguas de Festivales Territorio, ambos festivales comparten una misma visión: diseñar eventos a medida del lugar en el que se celebran, promoviendo un turismo sostenible y de calidad y contribuyendo a la activación económica y a la proyección cultural del interior de la provincia de València.

Tierra Bobal Fest fechas y artistas

Tierra Bobal Fest se celebrará del 26 al 28 de junio en la comarca Utiel-Requena. El festival ha desvelado además los primeros nombres de su cartel, formado por Sidonie, Santero y los Muchachos, Karmento y Calequi y Las Panteras. Las primeras entradas, a precio promocional, estarán disponibles este viernes 27 de marzo a las 12:00 en la página web del festival.

Tierra Bobal Fest, en su cuarta edición, volverá a desplegar su programación en varios escenarios del territorio para mostrar la diversidad de la comarca a través de conciertos, experiencias y propuestas vinculadas al vino, la gastronomía, el patrimonio y el paisaje. En su última edición, el festival confirmó la solidez de este modelo con actuaciones en localizaciones rurales y patrimoniales como el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas, en Sinarcas, o la Plaza de Armas del Castillo de Requena, además de una programación de experiencias centrada en la tradición vitivinícola y el entorno natural.

También el pasado año incorporó por primera vez el Mercado Gastro(Arte)Sano, una propuesta de acceso libre celebrada en Villargordo del Cabriel que reforzó la conexión del festival con la vida local y con públicos diversos.

Nómade suma a MOS Ontinyent a su propuesta gastronómica

Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins ha presentado como una de las grandes novedades de esta edición la incorporación de MOS Ontinyent al frente de su propuesta gastronómica. Se trata de una marca impulsada para poner en valor la calidad, la autenticidad y los productos locales del territorio, en sintonía con una de las señas de identidad del festival: conectar música, paisaje y gastronomía a través de experiencias profundamente ligadas al entorno. Además, el vino tendrá un gran protagonismo, con diferentes Experiencias en bodegas locales y colaboración en los espacios vitivinícolas de productores como

Los espacios gastronómicos de Nómade estarán presentes en Moixent el viernes, en el Museu Tèxtil de Ontinyent durante la segunda edición del Mercado Gastro(Arte)Sano del sábado 2 de mayo, en La Glorieta de Ontinyent durante la tarde y la noche de esa misma jornada, y en Bocairent el domingo al mediodía. El vino también tendrá un papel destacado en todos los espacios, con la participación de diferentes bodegas de la Societat de Viticultors i Productors de Terres dels Alforins.

Nómade ya ha puesto además a la venta las entradas para la jornada central del sábado 2 de mayo en La Glorieta de Ontinyent, donde actuarán Sexy Zebras, Chiquita Movida, Mediyama, Skiz Siete y Abril. El festival completará su recorrido con conciertos de acceso libre en otros espacios singulares del territorio, como La Perra Blanco en Moixent, Micromambo en Ontinyent dentro del Mercado Gastro(Arte)Sano y La Titana en Bocairent.

Apoyo institucional

La presentación ha contado con la participación de Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Comarcalización, y de Carlos Montilla, director de ambos festivales y de la promotora i-radia Crea. También estuvieron presentes Joaquín González, teniente alcalde de Requena en representación de la Mancomunidad de Utiel-Requena; Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunidad Vall. de Albaida y Guillermo Jorques, alcalde de Moixent en representación de la Mancomunidad de La Costera. Durante el acto se ha subrayado el valor de una propuesta que traslada al interior valenciano una filosofía de evento ya consolidada en otros territorios y que encuentra en estas comarcas un contexto idóneo para seguir creciendo desde el respeto y el cuidado del entorno.

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Con esta presentación, los dos festivales reafirman su voluntad de seguir creciendo desde el territorio y de consolidar un modelo cultural capaz de generar valor, visibilidad y retorno en los lugares que los acogen.